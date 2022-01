Geschichte der Migration von Afroeuropäern - online Buchvorstellung

Mannheim. Zwölf junge afrodeutsche Autoren und Autorinnen stellen auf der Suche nach ihrer Identität bekannte afroeuropäische Persönlichkeiten aus zwei Jahrhunderten und 13 europäischen Ländern vor. Die Beiträge sind zusammengefasst in dem Buch „Legenden, die uns verborgen blieben – Schwarzes Europa – Schwarze Jugendliche auf den Spuren ihrer Geschichte“. Organisiert vom Arbeitskreis Kolonialgeschichte Mannheim stellt Yilmaz Holtz-Ersahin, Leiter der Stadtbibliothek Mannheim das Buch am Dienstag, 25. Januar ab 19 Uhr online über Zoom vor.

In ihren Beiträgen befassen sich die Afrodeutschen mit der Migrationsgeschichte der Afroeuropäer und einzelnen Schicksalen. Die dargestellten Personen waren trotz Diskriminierung und schwieriger Lebensumstände Berühmtheiten ihrer Zeit – besonders in der Kunst, Kultur, Wissenschaft und Politik. Das Buch zeigt die verborgene Geschichte der Menschen, die in der europäischen Geschichtsschreibung zu kurz gekommen sind.

Zoom-Meeting beitreten unter: bit.ly/32sR80e.