Geschenkte Zeit

Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Warten fällt mir schwer. Aber ich warte ständig: auf den Bus, auf einen Termin, auf eine Nachricht, auf das Ende der Pandemie. Lange Tage, an denen ich nichts vorhabe, empfinde ich als vertrödelt, als leer. Warten wird in unseren Breitengraden meistens als negativ empfunden. Verbunden mit verlorener Zeit. Zeit, die wir nicht mehr zurückbekommen. Besser ist es, wenn die Dinge wie geplant laufen, ohne unnötige Unterbrechung. Warten ist ein Moment, der die Schnelllebigkeit unseres Alltags für einen kurzen Moment unerwartet auf langsam setzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Adventszeit kumuliert sich das Warten regelrecht. Advent kommt aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt Ankunft. In dieser Zeit warten die Christen auf die Ankunft des Heiland, auf Weihnachten. Ich liebe die Adventszeit: Lichter, Plätzchen, Besinnlichkeit finden wir überall. Ich finde das schön. Das Gefühl, wirklich warten zu müssen, habe ich in dieser Zeit nicht. Im Gegenteil, ich bin froh, wenn ich es bis Weihnachten geschafft habe zu backen, zu putzen, Geschenke zu kaufen, Weihnachtspost zu schreiben und vielleicht dazwischen trotzdem noch ein bisschen Besinnung zu finden. Mir ist das wichtig.

Obwohl die Adventszeit ursprünglich Fastenzeit war, in der die Menschen lernen sollten innezuhalten, ist der Dezember – paradoxerweise – der hektischste Monat im ganzen Jahr. Dabei soll es in der Adventszeit darum gehen, (Zeit-)Räume zurückzuerobern, sich zu besinnen und sich innerlich auf Weihnachten vorzubereiten: auf den Wendepunkt der Heilsgeschichte schlechthin – die Geburt des Erlösers.

Warten will gelernt sein

Ich versuche, mir solche Räume zu erobern, indem ich mich in eine Kirche setze oder einen langen Spaziergang in der Natur unternehme. Entschleunigung eben. Was mich immer wieder erstaunt, ist die Tatsache, dass der Begriff Entschleunigung beinahe ein Modewort geworden ist. Yoga, Wellness, jede Menge Seminare, in denen man Entschleunigung lernt. Man lernt also zu warten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Alle haben immer Stress. Bisweilen gilt: Wer keinen Stress hat, ist faul. Wir müssen lernen zu warten, uns Räume zurückzuerobern, zähe Tage voller Langeweile nicht als unnütz zu erfahren. Und in den langen, gähnenden Momenten des Wartens sind wir gezwungen, diese Langeweile auszuhalten, kreativ zu werden. Ein plötzlich entstandenes, ungeplantes zeitliches Nichts. Wir können nur warten, uns ärgern darüber, dass unser gut durchgeplanter Alltag durcheinander kommt. Aber an der Situation ändern können wir nichts.

Mir gefällt der Gedanke, diese Zeit als geschenkte Zeit anzusehen. Zeit, mit der wir nicht gerechnet haben. Zeit, in der wir uns entweder ärgern können oder einfach einen Augenblick innehalten. Den Augenblick des Wartens als Glück zu empfinden. Als geschenkten Moment, in dem wir einfach durchatmen und uns innerlich zurücklehnen können. Eigentlich das, worauf uns das Warten des Advents ursprünglich hinweisen wollte. Dann ist Warten nämlich keine verlorene Zeit mehr, sondern eine Zeit der Achtsamkeit und Aufmerksamkeit für das, was wirklich zählt. Eine Zeit der Menschlichkeit. Das, was der Advent ursprünglich sein wollte: eine Zeit der Hoffnung und der Besinnung, eine Zeit der inneren Ruhe.

Paulina Scheffzek

Pastoralreferentin

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

in der Seelsorgeeinheit

Mannheim-Nord