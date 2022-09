Mannheim. Was macht einen sozial gerechten Stadtteil in Mannheim aus? Bei der SPD-Mitgliederversammlung am Freitag, 16. September, 18 bis 20 Uhr, steht dieses Thema auf der Tagesordnung. Im Kulturhaus (Speckweg 18) heißt es dann „Diskussionsprozess Stadtteile des sozialen Miteinanders“. Um Anmeldungen bis 15. September wird per E-Mail an kv.mannheim@spd.de gebeten.

