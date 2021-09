Geoportal mit neuem Routenplaner

Wer wissen will, wie man am besten vom Nationaltheater zum Hauptbahnhof kommt, der kann dies ab sofort auf dem Geoportal der Stadt Mannheim unter www.gis-mannheim.de recherchieren. Das vom Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung gepflegte Portal bietet Geodaten zur Stadt an. Die Nutzung ist dabei laut Stadt auch für Laien verständlich, gleichzeitig wachse die Themenvielfalt stetig.

Alle Mobilitätsmittel im Blick

„Bei dem Angebot orientieren wir uns dabei an aktuellen Bedürfnissen und haben auch zukunftsweisende Mobilitätsformen im Blick“, erläutert der zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer in einer Pressemitteilung. So sei es nun möglich, die schnellsten und geeignetsten Routen auf dem amtlichen Stadtplan zu finden – und zwar nicht nur fürs Auto, sondern auch für Fußgänger, Radfahrer oder Rollstuhlfahrer. Stadtplan und Routing-Service funktionieren auch übers Smartphone, so dass Nutzer die eigene Position in Mannheim als Ausgangspunkt zur Routensuche verwenden können. In der Desktop-Version sind Erreichbarkeitsanalysen verfügbar: Hierbei wird mittels sogenannter Isochronen innerhalb eines Radius‘ angezeigt, welche Orte von einem Ausgangspunkt, beispielsweise dem Hauptbahnhof, in fünf oder fünfzehn Minuten zu Fuß, mit dem Rad, dem Rollstuhl oder dem Auto erreichbar sind.

Als Parameter können neben der Zeit auch Kilometer angegeben werden. Insgesamt bietet das Geoportal der Stadt neben dem Stadtplan eine Reihe weiterer nützlicher Informationen rund um Mannheim, die stetig aktualisiert werden: So zeigt eine eigene Übersichtskarte Standorte für Corona-Schnelltests in der Stadt und trägt dazu zur Eindämmung der Pandemie bei, so die Pressemitteilung. red