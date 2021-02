Mannheim. Der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil ist am Freitag, 19. Februar, um 18.15 Uhr bei den Mannheimer Landtagsabgeordneten Stefan Fulst-Blei und Boris Weirauch zu Gast. Mit Producer und Songwriter Michael Herberger (Söhne Mannheims), Künstlermanagerin Kirsten Schacht und Lichttechnikerin Anna Mrowald als Vertreter der Mannheimer Kultur-Szene diskutieren die Abgeordneten, welche Unterstützung und Perspektiven die Kulturschaffenden in dieser schwierigen Zeit brauchen. Sie treffen sich unter Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln in der Bar des Speicher7, das Publikum kann die Diskussion live unter spdma.de sowie auf den Kanälen der SPD Mannheim auf YouTube und Facebook verfolgen.