Genau den richtigen Beruf finden

Wie finde ich einen Beruf, der zu mir passt und Zukunft hat? Wer kann mir dabei helfen? Sind meine Kenntnisse ausreichend? Über Trends der Arbeitswelt, Bildungswege und Chancen sowie Aussichten der verschiedenen Branchen können sich Besucher wieder bei der Jobs for Future in Mannheim informieren. Die Messe findet vom 16. bis 18. September auf dem Maimarktgelände, 9 bis 17 Uhr, statt und bietet Informationen und noch einiges mehr: Experten stehen drei Tage lang im persönlichen Gespräch Rede und Antwort.

Die Messe Jobs for Future startet am 16. September. © Christoph Blüthner

Die Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung richtet sich an Schüler, Studierende, Absolventen, Berufstätige, die sich weiterbilden wollen, sowie an Um- und Wiedereinsteiger, die ihre Kenntnisse auf den neuesten Stand bringen wollen. Rund 190 Aussteller – Unternehmen, Hochschulen, Bildungsinstitute – suchen nach interessierten Mitarbeitern und Nachwuchskräften, informieren über Berufsperspektiven und geben Tipps für die Bewerbung. Unternehmen, Bildungsinstitute, Kammern und Verbände, Dienstleister und Institutionen erläutern Bildungsangebote, Praktika sowie Konditionen für Ausbildungs-, Arbeits- und Studienplätze.

Schnelltesten vor Ort

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Messe nicht im Februar stattfinden, dafür startet sie nun im September. Da in der Maimarkthalle derzeit noch das Impfzentrum geöffnet ist, sind die Messestände in fünf Leichtbauhallen und im Maimarktclub aufgebaut. Zur Sicherheit von Besuchern und Ausstellerinnen wurde die Coronaverordnung mit zahlreichen Maßnahmen umgesetzt, etwa mit breiteren Gängen, Besucherleitsystem und längeren Öffnungszeiten. So beginnt die Messe beginnt bereits um 9 Uhr statt wie früher um 10 Uhr.

Alle Personen müssen sich mithilfe des Online-Systems mit Kontaktdaten unter www.jobsforfuture-mannheim.de oder am Terminal vor Ort registrieren. Auf dem Gelände gelten die 3G-Regeln. Ausgenommen sind Schüler, die bereits in der Schule regelmäßig getestet werden. In geschlossenen Räumen müssen medizinische Masken getragen werden.

Auf dem Behindertenparkplatz rechts neben der Messeleitung wird eine Schnelltest-Station eingerichtet. Hier kann man sich kostenfrei von 8 bis 16 Uhr testen lassen (Termine unter https://bit.ly/3yQN97C.

Der Messe-Eintritt ist frei. Parkplätze gibt es direkt am Maimarktgelände. Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus und Bahn erreichen Besucher das Gelände.

Eröffnung mit Gästen

Eröffnet wird die Messe Jobs for Future am Donnerstag, 16. September, um 11 Uhr im Info-Forum in der Halle 5. Grußworte sprechen dabei Christiane Ram, die Leiterin des Fachbereichs Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt Mannheim, Klaus Hofmann, der Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, sowie Arnd Suck, der Präsident von Südwestmetall. aph