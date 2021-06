Gemischte Gefühle zum EM-Auftakt

Die Extreme könnten an diesem sinnträchtigen Abend näher nicht beieinander liegen. Denn auf der einen Seite dominiert bei den Fußball-Enthusiasten in Mannheim die Euphorie, ihren Traumsport endlich wieder hautnah und in bester Gesellschaft zu zelebrieren – auf der anderen Seite sitzt der Frust nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich für eingefleischte Anhänger doch tief. Eindrücke eines besonderen Abends.

Dass es – auch in Mannheim – kein gewöhnliches Erstrunden-Match der deutschen Fußball-Nationalelf werden würde, war bereits vorab klar. Große Menschenansammlungen wären laut Stadtverwaltung auch bei sinkenden Inzidenzen nicht darstellbar gewesen. Szenarien wie die jubelnden 5000 im alten Friedrichspark bleiben so zumindest vorerst nur Reminiszenz einer Zeit, in der die Pandemie noch keine Rolle spielte.

Doch auch in Mannheims Quadraten dienen die nationalen Farben in den Stunden vor dem Anpfiff bestenfalls als Nebenrolle. Wo sonst Flaggen, Wimpel und geschminkte Gesichter massenweise durch die Straßen zogen, um die Innenstadt zwischen Wasserturm und Feuerwache unsicher zu machen, herrscht an diesem späten Nachmittag nur die drängende Hitze. Auch in den Vororten machen es sich Entschlossene tendenziell eher beim Heim-Public-Viewing mit Freunden bei einem Barbecue im eigenen Garten gemütlich. Auch das kann im Jahr 2021 Gemeinschaft heißen.

Abstand und negativer Test

Wer dagegen erleben will wie dutzende Kehlen jeder einzelnen Chance nachsehnen und gebannt auf die Monitore schauen, muss eines der wenigen Angebote ausmachen, die sich mutig genug hervorwagten, trotz aller Maßnahmen ein Event zu realisieren. So wie der Blue Tower des Neuostheimer Restaurants Lindbergh. Perfekt auf Abstand gestellt und nur mit negativem Corona-Test darf hier eintreten, wer gekommen ist, um Fußball das erste Mal wieder in Gesellschaft zu genießen. So wie Antje Adam und Ralf Vogt, die sich an diesem Abend in perfekter Team-Robe auf den Weg gemacht haben, um die Mannschaft von Jogi Löw nach vorne zu jubeln. „Wir sind so dankbar, dass endlich wieder etwas Normalität in unser Leben kommt. Als wir von dem Angebot hier erfahren hatten, haben wir keine Sekunde mit der Reservierung gewartet“, so Ralf Vogt im Gespräch.

So wie ihm geht es auch gut 50 anderen, die im Blue Tower Platz genommen haben – und mühsam wieder zu alten Ritualen zurückfinden. Die deutsche Nationalhymne wird zunächst noch ganz zögerlich gesungen, doch spätestens, als die Partie um kurz nach 21 Uhr dann endlich angepfiffen wird, brandet der Beifall auf. Und der kommt auch ganz und gar verdient daher. Denn in der ersten Viertelstunde erleben die Fans eine starke deutsche Mannschaft, die die Equipe Tricolore immer wieder in ihre Schranken weist, energisch nach vorne drängt, aber einfach das Tor nicht macht. Als Mats Hummels in der 20. Minute nach einer scharfen Flanke schließlich unglücklich ins eigene Tor klärt, ist es wieder da – das Kollektivgefühl. Gemeinsam erlebtes Leid, zusammen erlebte Augenblicke des Bangens, des Hoffens, der Zuversicht. Emotionen, die keinen Lockdown, keine Hygienemaßnahmen kennen und sich endlich auch öffentlich wieder drangvoll äußern dürfen.

Viel Bier und 82-Zoll-Fernseher

Ganz und gar puristisch erlebt diesen Abend auch ein restlos ausverkaufter Biergarten im Eichbaum Brauhaus. An jedem Tisch fiebern hier Traditionsfans und ganz junge Anhänger mit der Mannschaft um Kapitän Manuel Neuer mit. Zwar kommt in den Genuss von Geselligkeiten dieser Art nur, wer schon beim kurzen Toilettengang die Maske trägt, doch dafür stehen Bierzapfsäulen, ein 82-Zoll-Fernseher und eine fußballverrückte Union, die sich auch ohne weitere Erklärungen blind versteht. Wild wird in der Halbzeit gefachsimpelt, wie der Ausgleich noch zu erzielen sei, wer eingewechselt werden müsse, wo die Mannschaft noch mehr Mut brauche. „Es ist kein leichtes Los, gleich gegen den Weltmeister ins Turnier zu starten, aber die Deutschen sind ja eine Turniermannschaft“, wie Fan Sven befindet, der sich an diesem Abend mit Sandra und Tanja einen Tisch gesichert hat. Zusammen mit einem verschworenen Haufen fußballerischer Freunde erleben sie denn eine zweite Halbzeit, in der die deutsche Elf zwar immer wieder couragiert auf das 1:1 drängt, am Ende aber froh sein kann, nicht noch höher zu verlieren. So findet Anhänger Christian Schwarz im Gespräch mit dieser Redaktion am Ende klare Worte: „Das war heute gegen starke Franzosen einfach viel zu statisch. Wir haben vollkommen uninspiriert gespielt und völlig verdient verloren. Jetzt gilt es, gegen Portugal wieder aufzustehen.“ Auch dann in Mannheim hoffentlich wieder mit einigen Dutzend Fußballverrückten, die die deutsche Mannschaft zum Sieg tragen.

