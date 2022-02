Gemeinsame Solidarität

„Man wacht morgens auf und ist in einer anderen Welt“, fasst Grünen-Stadtrat Gerhard Fontagnier zusammen, was wohl viele Menschen auch in Mannheim am Donnerstag gefühlt haben. Unter dem Motto „Frieden, Solidarität und Zusammenhalt! Stoppt Putin!“ organisieren er und Parteifreund Chris Rihm am Freitag, 18 Uhr, eine Demonstration auf dem Toulonplatz. „Es ist wichtig, dass es eine Möglichkeit gibt, Solidarität gemeinsam auszudrücken und zusammenzustehen“, sagen die beiden dieser Redaktion. „Wir haben in Russland einen durchgeknallten Despoten, der nach vorne marschiert und nur 1600 Kilometer von uns entfernt ist“, erklärt Fontagnier, der mit Rihm zuletzt bereits im Zusammenhang mit nicht angemeldeten Corona-Demos Menschenketten organisiert hatte.

Vor den in ukrainischen Landesfarben angestrahlten Reiss-Engelhorn-Museen soll etwa eine Live-Schalte ins ukrainische Czernowitz stattfinden, einer Kooperationsstadt Mannheims. Zudem soll die in Heidelberg lebende russische Friedensaktivistin Larissa Bogacheva genauso sprechen wie Vertreter der Kommunalpolitik. Weitere Redner sind angefragt. „Wir werben für ein parteiübergreifendes und breites gesellschaftliches Bündnis.“ seko