  Gemeinsam eine Lösung für eine neue Skatehalle suchen

Es wird keine Halle für Skateboarder, Scooter- und BMX-Fahrer und -Fahrerinnen geben. Das ist schade. Umso mehr, als die Kinder, Jugendlichen und die jungen Erwachsenen mit viel Engagement die Sache mit vorangetrieben haben. Es war ein kleiner Coup, die Idee zum Bau einer Halle vor anderthalb Jahren in den Beteiligungshaushalt einzubringen, dann die Szene zu mobilisieren und auch andere Bürger zu überzeugen, damit bei der Abstimmung über alle Projekte – immerhin rund 180 – die vorderen Plätze erreicht werden. Denn nach dem positiven Votum musste sich die Verwaltung auf die Suche nach einem Grundstück begeben. Das sei, so hieß es damals seitens des Investors, die einzige Voraussetzung, damit er die Halle baue. Doch dem ist, wie sich jetzt herausstellt, nicht so, der Betrieb wird wohl eher defizitär sein, Mannheim soll für den Fehlbetrag aufkommen. Klar, dass die Stadt das weder leisten kann noch will.

So zerschlägt sich die Hoffnung der Szene, auch im Winter trainieren zu können – was für sämtliche andere Sportarten eine Selbstverständlichkeit ist. Nur am Rande: Skateboarden ist olympische Disziplin. Die Mannheimer Politik hat das Vorhaben unterstützt und betont, dass eine solche Halle eine Bereicherung für die Stadt und die Region wäre. An dieser Einschätzung hat sich nichts geändert, weshalb das Thema auch auf der Tagesordnung bleiben muss und Politik wie Verwaltung weiter mit den Skatern und Scootern nach Lösungen suchen sollten.