„Gemeinsam ein Zeichen setzen"

Ein klingender Strauß mitreißender Kompositionen angestimmt von einem 30-köpfigen Ensemble exzellenter Stimmen und ein Motto, das nicht nur die Tiefe der deutsch-französischen Freundschaft symbolisiert, sondern auch den Schulterschluss in einer Haltung gegen den Krieg: Für die Ukraine gibt der Chœur de l’Armée Français am 12. Juni um 16.30 Uhr im Rosengarten ein Benefizkonzert. Unter dem Titel „Konzert für den Frieden“ präsentiert der französische Staatschor von Brahms-Liedern bis zu einem Paris-Medley eine berührende und mitreißende Fülle an Opern-Klassikern und Chansons. Der Eintritt ist frei. Die Organisatoren bitten um Spenden für die Ukraine.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Solidarität zeigen

Bei einem Pressegespräch im Stadthaus N1 betont Erster Bürgermeister Christian Specht, dass der Abend nicht nur „ein schönes Zeichen der Solidarität mit der Ukraine“ und des Zusammenhalts in Europa sei. Vielmehr sei die Tatsache, dass der französische Staatschor in Mannheim auftrete, eine große Auszeichnung für die Stadt und seine Bürgerschaft sowie eine Anerkennung ihrer deutsch-französischen Aktivitäten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Schließlich feiert das Eliteensemble französischer Berufssänger seine Deutschlandpremiere nach der Wiedervereinigung in der Metropol-Region. Und auch der Honorarkonsul von Frankreich, Folker Zöller, hebt die Größe der Geste von Frankreichs Seite „in unsere Region hinein“ hervor. „Man verfolgt dort sehr wohl, was bei uns in Mannheim passiert“, sagt er. Dem kann Specht auch im Hinblick auf die Aktivitäten des Salons Diplomatique sowie des Institut Français nur zustimmen. Während diese Einrichtungen in vielen anderen Städten geschlossen wurden, seien ihre Mitglieder in Mannheim ungebrochen rührig und aktiv.

Und apropos Unterstützung: Auch die Normannen-Ausstellung im September in den Reiss-Engelhorn-Museen fördere der französische Staat finanziell und ideell: „Da gibt es Exponate, die ohne die guten Beziehungen zwischen den Botschaften nie zu uns kommen würden.“

Auch das Benefizkonzert sei in dieser Qualität an Interpreten nur mit Hilfe starker Partner realisierbar, wie Helmut Augustin, Vorstandsmitglied des Salons Diplomatique betont: „Und das Programm ist vom Gefangenenchor über Kompositionen aus Rigoletto, Parsifal oder Faust bis hin zu Balladen und Chansons gespickt mit echten Knallern und Gassenhauern.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Sein Salon-Kollege Gregor Spachmann sieht das ganz ähnlich: „Ja, da sind sicher jede Menge musikalische Höhepunkte dabei.“ Und die solle man auch trotz des ernsten Hintergrundes an diesem Abend genießen können. Dennoch: „Wir wollen mit diesem Konzert ein starkes Zeichen setzen in einer schwierigen Zeit. Wir kämpfen alle für eine gute Sache und nicht immer nur Berlin und Stuttgart, auch Mannheim kann da seinen Beitrag leisten.“

Städtepartnerschaften, so Spachmann, „bleiben ein wichtiger Anker der Völkerverständigung und sollen weiterhin unterstützt werden.“ So findet vor dem Konzert um 15 Uhr im Rosengarten ein „Table ronde“ rund um die Unterstützung und Förderung von deutsch-französischen Vereinsaktivitäten statt, zu der alle Bürger der Partnerstädte und die Vereine der Region eingeladen sind. Der Austausch wird von Kristine Clev, Referentin für Europa und grenzüberschreitende Zusammenarbeit des Verbands Region Rhein-Neckar, und Virginie Jouhaud-Neutard, Leiterin des Institut Français Mannheim, moderiert.

Zum Konzert selbst sind vor allem auch Familien eingeladen, die zur Zeit Flüchtlinge aus der Ukraine beherbergen, wie Augustin betont: „Natürlich zusammen mit ihren Gästen.“ Spenden werden kurz vor und nach dem Konzert sowie in der Pause vor Ort in einer Spendenbox gesammelt.

Der Chor und seine Leiterin

Der Chœur de l’Armée Française wurde im Jahre 1982 gegründet und ist der einzige professionelle Männerchor Frankreichs, der aus 40 Sängern besteht, die aus der Elite der französischen Berufssänger rekrutiert wurden.

Als Sonderabteilung der französischen Republikanischen Garde ist er der offizielle Chor der Republik. „Es gibt keine großen Feierlichkeiten in Frankreich, an denen er nicht schon vor Staatspräsident Emmanuel Macron aufgetreten ist“, berichtet Honorarkonsul Folker Zöller.

Stellvertretende Leiterin des Chors der französischen Armee ist seit dem Jahre 2008 Emilie Fleury. Zudem ist sie seit 2004 Leiterin der Maîtrise der Oper von Lyon sowie des Kinder- und junge Erwachsenen-Ensembles der Maîtrise de Notre Dame in Paris. Die Musikerin ist diplomiert in Komposition, Violine und Chorleitung.