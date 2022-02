Gemeinderat Mannheim entscheidet über belastete Straßennamen

Mannheim. Der Tagesordnungspunkt trägt die Nummer 12. Doch seine Bedeutung speziell für die Erinnerungskultur in dieser Stadt ist weit größer, als diese hintere Platzierung nahelegen mag. Denn an diesem Dienstag entscheidet der Gemeinderat über die Änderung von vier historisch belasteten Straßennamen im Ortsteil Rheinau-Süd. Eine breite Mehrheit scheint sicher. Nach einem Bericht im Mannheimer Morgen initiierten die Grünen im Gemeinderat mit ihrem erneuten Antrag einen Beschluss des Gremiums, Straßennamen auf ihre historische Belastung zu Prüfen. Ins Visier geraten sind die Kolonialisten Theodor Leutwein, Adolf Lüderitz und Gustav Nachtigal sowie der Hitler-Bewunderer und Antisemit Sven Hedin. Wenn am Dienstag der Gemeinderat positiv entscheidet, beginnt die Debatte über die neuen Namen, die in zwei Jahren abgeschlossen sein muss.

