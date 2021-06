Gelungene Woche voller Heldinnen

In den Pfingstferien gab es in der evangelischen Jugendkirche erstmals eine Woche von und für Mädels. Dabei drehte sich alles um das Thema „Heldinnen“. Eigentlich sollte es an den Bodensee gehen. Doch wegen der Pandemie ging das nicht. Dadurch entstand etwas anderes.

Man entschied sich für eine Woche in und um die evangelische Jugendkirche auf dem Waldhof. Dort war die Gruppe nach eigenen Angaben mit dem Thema „Heldinnen“ gut gelaunt unter sich. Die Teilnehmerinnen erfuhren, „dass jedes Mädchen und jede Frau eine Heldin sein kann“, so Rebecca, die die Gruppe mitbetreute. „Jede hat ihre besonderen Fähigkeiten und ist eine individuelle Persönlichkeit. Und wir möchten die Mädchen darin bestärken, sie selbst zu sein.“

Elf Mädchen im Alter von zehn bis 13 Jahren und drei Team-Leiterinnen verbrachten eine Woche zusammen. Und Stadtjugendreferentin Rahel Anne Römer freute sich über die gelungene Premiere einer Mädchenwoche: „Wir wünschen uns, dass Mädchen mutig sind, ihre Meinung zu sagen und zu sich selbst zu stehen.“ Das ‚Mädels-unter-sich-Programm‘ könne ein Übungsfeld sein. „Wir geben den Mädchen die Möglichkeit, das Programm mitzugestalten, ihre Wünsche zu äußern. Sie sehen: Ich kann mich einbringen, meine Meinung zählt – und wir entscheiden als Gruppe“, so Römer.

Die drei ehrenamtlichen Begleiterinnen Eva, Laila und Rebecca hatten sich einiges ausgedacht. „Für mich sind die drei Heldinnen: Sie nutzen ihre freie Zeit in den Ferien, um mit Mädchen ein heldinnenhaftes Programm zu gestalten – und haben erfreulicherweise alle Spaß dabei“, dankte Römer für den Einsatz. Die Drei selbst fanden es „doof“, dass es viele Jahre nur ein Programm für Jungen gegeben habe. „Jetzt habe ich als Teamerin die Möglichkeit genutzt, etwas für Mädchen anzubieten“, freute sich Laila, Jugendleiterin der evangelischen Jugend Mannheim.

Das Evangelische Kinder- und Jugendwerk bildet regelmäßig so genannte „Teamer“ aus. Der aktuelle Kurs mit 15 Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist im Juli 2021 abgeschlossen. Dann gehen auch die frischgebackenen Jugendleiterinnnen als Betreuer mit auf Ferienfreizeiten. red/aph