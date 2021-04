Die Mannheimer Karnevalsvereine können wegen der finanziellen Ausfälle durch die Corona-Pandemie auf Unterstützung der Stadt zählen. Dafür steht ein Topf von 65 000 Euro zur Verfügung, wenn der Hauptausschuss am Donnerstag und nächste Woche der Gemeinderat den Vorschlag der Verwaltung billigen. Doch daran gibt es keinen Zweifel, nachdem der Kulturausschuss ihn schon einstimmig begrüßt hat.

„Eine Vorlage, die Spaß macht, weil sie genau unseren Vorstellungen entspricht“, dankte CDU-Stadtrat Alexander Fleck, der im Dezember die Initiative dazu ergriffen und einen entsprechenden Antrag im Gemeinderat eingebracht hatte. „Langsam wird es knapp, langsam wird es dringend“, beschrieb er die Finanzlage vieler Karnevalsvereine. Nachdem die Kampagne 2020/21 wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde und es obendrein 2020 kein Stadtfest und keine Sommerfeste, Stadtteilfeste oder Kerwen gab, fehlten gerade vielen kleineren Vereinen der Karnevalisten die Einnahmen zur Finanzierung der Miete für die Vereinshäuser oder Trainingsstätten, weitere Nebenkosten wie Versicherungen sowie die ganze Arbeit von Garden, Musikgruppen und Spielmannszügen.

Brauchtum unterstützen

Mit den Geldern wolle die Stadt das Brauchtum als einen „wesentlichen und unverzichtbaren Bestandteil des öffentlichen Lebens unterstützen“, erklärte Kulturbürgermeister Michael Grötsch. Von den bisher aufgelegten Förderprogrammen konnten die Karnevalsvereine nämlich nicht profitieren. „Gut ausgearbeitet“ fand SPD-Fraktionsvorsitzender Thorsten Riehle die Verwaltungsvorlage, doch wünschte er sich ebenso wie FDP-Stadträtin Birgit Reinemund, dass die Unterstützung nicht nur für ein Jahr gewährt wird. Schließlich seien nicht allein im Sommer 2020 viele Feste ausgefallen, auch 2021 könnten die Vereine nicht mit Erträgen der Kerwen und Stadtteilfesten rechnen.

Doch dafür habe die Stadt die Mittel nicht, entgegnete Grötsch. Gezahlt werden die Zuschüsse aus dem Budget von 80 000 Euro, das für den eigentlich im Februar in Mannheim geplanten Fasnachtsumzug zur Verfügung steht. 15 000 Euro davon bekommt weiter die Karnevalskommission als Dachorganisation, die davon ihre Fixkosten – Unterhalt für die Wagen von Prinzenpaar und Kleppergarde sowie Schwellköpp – bestreitet. Die restlichen 65 000 Euro können an die Vereine aufgeteilt werden, wenn sie Corona-bedingte Einnahmeausfälle nachweisen und bestätigen, dass sie andere coronabedingten Hilfsprogramme nicht in Anspruch genommen haben.

Doch der städtische Etat weist nur einen Topf von 80 000 Euro aus, wenn der Fasnachtszug in Mannheim stattfindet – also alle zwei Jahre. Läuft er durch Ludwigshafen, erhält die Karnevalskommission nur ihre 15 000 Euro Fixkosten, aber keine weiteren Mittel. Grötsch wies aber darauf hin dass die Bezirksbeiräte der Stadtteile jeweils über eigene Budgets verfügen, mit denen sie Vereinen helfen könnten.