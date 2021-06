Geldbeutel und Umwelt profitieren: Biotonne in Mannheim ab Donnerstag kostenlos verfügbar

Mannheim. Die Biotonne ist in Mannheim ab Donnerstag kostenlos in der Stadt verfügbar. Wie die Verwaltung informierte, ist sie bereits jetzt über ein Onlineformular auf der Homepage der Stadt bestellbar. Somit könnten Nutzerinnen und Nutzer gleichzeitig auf eine kleinere Restmülltonne umsteigen. Fast die Hälfte des Abfalls, der in der in der Restmülltonne landet, kann auch über die Biotonne entsorgt werden. Von einem Umstieg würde durch günstigere Gebühren der Geldbeutel profitieren.

Auch der Umwelt kommt eine Nutzung der Biotonne zugute. „Mit der Biotonne schützen Sie Klima und Umwelt und leisten einen wertvollen Beitrag zur Energiewende“, erklärt die Stadt. Aus dem Bioabfall soll künftig nicht nur Kompost, sondern auch Bio-Erdgas gewonnen werden. „So können wir bis zu 7.400 Tonnen klimaschädliches CO 2 einsparen“ so die Stadt weiter.

Nachdem die Biotonne bestellt wurde, soll sie ab Donnerstag aufgestellt werden. Die Biotonne werde grundsätzlich im gesamten Stadtgebiet im Teilservice geleert. Gegen einen geringen Zuschlag sei auch ein Vollservice möglich.

Info: Zum Online-Bestellformular der Biotonne.

