Geldautomat in Mannheimer Einkaufszentrum gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. In einem Einkaufszentrum in der Spreewaldallee im Mannheimer Stadtteil Vogelstang haben Unbekannte am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Nach Angaben der Polizei verschafften die Täter kurz nach 3 Uhr gewaltsam Zutritt zum Innern des Gebäudekomplexes. Dann sprengten sie den im Eingangsbereich befindlichen Geldautomaten. Durch die Sprengung wurde neben dem Geldautomaten, der zerstört wurde, auch Teile der Innenausstattung im Gebäude beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens sowie die Höhe der Beute sind bislang noch nicht bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zum Aufgreifen der Täter. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde mit der Spurensicherung am Tatort beauftragt. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts wurden ebenfalls in die weiteren Ermittlungen und Auswertung der Spuren mit eingebunden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.