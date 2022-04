Geld fürs Technoseum

Das Technomuseum sowie das Augustinermuseum Freiburg erhalten eine Modernisierungsförderung des Bundes im Rahmen des Programms „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland“ (INK). Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) stellt 32 Millionen Euro für die Sanierung und Modernisierung von rund 90 Kulturprojekten von nationaler Bedeutung zur Verfügung. Zu den geförderten Einrichtungen gehören nach Angaben ihrer Behörde vom Dienstag in Berlin unter anderem auch das Residenztheater München, die Hamburger Kunsthalle, die Wartburg in Eisenach und das Filmmuseum Potsdam.

„Kultur stiftet Identität und Zusammenhalt – in den Metropolen genauso wie im ländlichen Raum, wo die kulturelle Grundversorgung oftmals keine Selbstverständlichkeit ist“, sagte Roth. Deshalb gehöre der Erhalt und die Stärkung der kulturellen Infrastruktur zu den wichtigsten kulturpolitischen Zielen der Bundesregierung. Gemeinsam mit den Bundesländern werde eine Vielzahl bedeutender Kultureinrichtungen in ganz Deutschland dabei unterstützt, dringend notwendige Investitionen vorzunehmen. Das Programm INK gibt es als Bund-Länder-Kooperation seit 2020. epd

