Geld aus Hotel gestohlen

Ein bislang Unbekannter hat am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr ein Hotel in den L-Quadraten betreten, eine 31 Jahre alte Angestellte mit dem Messer bedroht und Geld gefordert. Das berichtet die Polizei am Mittwoch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Täter flüchtete mit einem hohen dreistelligen Bargeldbetrag in Richtung Kaiserring. Die 31-Jährige, die unverletzt blieb, verständigte daraufhin sofort die Polizei. Die umgehend eingeleitete Fahndung war bisher ohne Erfolg.

Zeugen gesucht

Laut Polizei handelt es sich bei dem Gesuchten um einen Mann, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, mit gebräunter Haut, schwarzen gegelten Haaren und dunklen Augen. Er trug einen weißen Mund-und-Nasenschutz, eine kurze, helle Hose, ein weißes T-Shirt ohne Aufdruck und Badeschuhe der Marke „Nike“. Der Täter hatte laut Zeugenaussagen außerdem eine beigefarbene Papiertüte bei sich.

Mehr zum Thema Blaulicht 19-Jährige in Heidelberg angegriffen – Polizei sucht Täter mit Phantombild Mehr erfahren Blaulicht Überfall auf Hotel in den Mannheimer Quadraten - Polizei sucht Zeugen Mehr erfahren Verfolgung Zwei Autos in Heidelberg aufgebrochen - Täter wirft Regenschirm nach Zeugen Mehr erfahren

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter und dessen weiterer Fluchtrichtung geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/ 174 44 44 bei den Beamten zu melden. kur/pol