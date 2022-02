Geisterhäuser, Mühle und Geschichten

Während viele Fasnachtsaktivitäten auch in diesem Jahr in Mannheim Corona-bedingt ausfallen, bietet das Technoseum den Ferienkindern ein buntes und vielfältiges Programm. Rund um die aktuelle Ausstellung „Arbeit & Migration. Geschichten von hier“ können die Teilnehmer einer Vorführung an der Getreidemühle oder an der Dampfmaschine beiwohnen, per App auf Entdeckungstour gehen oder bei einem der zahlreichen Workshops mitmachen. Das Haus ist an allen Tagen von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Immer sonntags um 12 Uhr lädt das Museum zu einer Führung mit großen und kleinen Migrationsgeschichten durch die Sonderausstellung. Um 13.30 Uhr findet diese Tour auch in einfacher Sprache statt. Zusätzliche Kosten zum Eintritt fallen nicht an, auch eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Ganz unverbindlich kann man die Schau auch bei einer kostenlosen Online-Führung am 1. März um 17 Uhr erleben: einfach unter www.technoseum.de auf den Teilnahme-Link klicken, und schon ist man dabei, wenn Museumsmitarbeitende „Gastarbeiter“-Unterkünfte, eine Eisdiele von der Schwäbischen Alb oder ein Brautmodengeschäft vorstellen. Wer das Museum per Schnitzeljagd erkunden möchte, kann sich die kostenlose App Actionbound herunterladen. Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden in der Ferienwoche außerdem diverse Workshops angeboten. Die Teilnahme kostet 14 Euro pro Person, Anmeldung unter Telefon 0621/4298-839 oder per E-Mail an paedagogik@technoseum.de. red