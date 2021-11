Gehwegparken-Debatte - Grüne laden zu digitaler Veranstaltung ein

Mannheim. Die Mannheimer Grüne laden am Mittwoch, den 10. November zu einer digitalen Veranstaltung zum Thema „Gehwegparkens" ein. Elke Zimmer, Gerhard Fontagnier und Robert Hofmann widmen sich ab 19:30 Uhr den Fragen „Was fordern die Grüne im Bezug auf das Problem des „Gehwegparkens"“ und „Was hat das mit der Verkehrswende und dem Klimawandel zu tun?“. Wer teilnehmen möchte, erhält den Zugang per Emailanfrage an info@gruene-mannheim.de. Zudem wird die Veranstaltung live auf Facebook auf dem Kanal der Grüne Mannheim übertragen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1