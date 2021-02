  Geht zu allen Menschen

Wie soll das nur alles enden? Diese Frage habe ich in letzter Zeit sehr oft gehört. Sei es bei Gesprächen aufgrund der derzeitigen Corona-Situation, sei es wegen fehlenden Impfstoffs, aber auch aufgrund unserer Kirche. Wir leben in einer Zeit voller Ungewissheit, und so langsam droht die Stimmung zu kippen. Gerade die Kirche sollte mit der Frohen Botschaft in schwierigen Zeiten Halt geben. Doch was erleben wir? Vertrauen wurde und wird verspielt, Scharen von Menschen erklären ihren Austritt aus der Kirche.

Deutliche Zeichen werden gesetzt. Die Menschen lassen sich zu Recht nicht einfach „von oben herab“ behandeln. Als Priester habe ich mir 2016 ein Leitwort, den sogenannten Primizspruch, gegeben. Der lautet: „Geh zu allen Menschen und mach sie zu meinen Jüngern.“ Gerade in diesen Zeiten ist mir dieses Wort wichtig. Schon das erste Wort fordert uns heraus: „Geh!“ Nur, wohin sollen wir gehen?

Sind wir noch Sinnstifter?

In unserer Gesellschaft erkennen wir schnell, dass viele Menschen auf der Sinnsuche sind. Spiritualität und Lebensfragen … All diese Bereiche erfahren großen Zulauf. Schaffen wir es als Christen, als einzelner Mensch, mit der Botschaft Jesu noch hinauszugehen um Sinnstifterin und Sinnstifter zu sein? Oder haben wir es schon längst aufgegeben und trauen wir uns aufgrund der vielen negativen Berichte aus unserer Kirche gar nicht mehr, von Kirche und unserem Glauben zu sprechen?

In meinem Primizspruch heißt es dann noch weiter „… zu allen Menschen …“ – auch sehr wichtig! Jesus ist nicht nur zu ausgewählten Menschen mit seiner Botschaft gegangen. Gerade wir als Kirche, wir als Christinnen und Christen dürfen nicht den Fehler machen und nur exklusiv für Kirchenmitglieder Angebote schaffen. Sonst drehen wir uns als Kirche nur um uns selbst. Nein! Gehen wir wirklich zu allen Menschen – egal, welcher Konfession oder Religion er angehört. Egal, ob gläubig oder nicht. Egal, welche sexuelle Orientierung sie oder er hat. Egal, ob arm oder reich. Nein! Jede und jeder ist willkommen!

Beliebigkeit führt zu Spaltung

Und schließlich: „… mach sie zu meinen Jüngern!“ Als Jünger habe ich aber auch Verantwortung übertragen bekommen. Das scheinen viele in den Leitungsämtern zu vergessen. Was trauen wir überhaupt noch dem „normalen Kirchenvolk“ zu? Wovor haben wir Angst, wenn wir auch mehr Verantwortung an sogenannte Laien abgeben? Geht es nur noch um Machtfragen? Falls ja, dann werden wir es nicht schaffen, weiterhin echte Jünger zu finden.

Gleichzeitig braucht es auch gewisse Grenzen und Richtlinien. Sobald Kirche, Glaube und Religionszugehörigkeit beliebig werden, dann droht die ganze Gemeinschaft zu zerfallen. Eine grenzenlose Beliebigkeit kann zu Spaltung und Zerwürfnis führen. Auch da laufen wir vielleicht manchmal Gefahr, dass wir jemanden als konservativ oder altmodisch abstempeln.

Gerade die Fastenzeit lädt uns dazu ein, uns selbst noch einmal auf den Prüfstand zu stellen. Deshalb dürfen wir uns gerade in diesen Tagen die Fragen stellen: Wie soll das alles enden? Wann gehe ich zu allen Menschen und mach sie zu Jüngern? In diesem Sinne wünsche ich allen Leserinnen und Lesern eine spannende Fastenzeit und ein gutes Zugehen auf die Ostertage.

Tobias Streit

Jugendpfarrer Katholische

Kirche Mannheim