Geheimtipp für viele Kunstkenner

Er ist bei seinen Kunden und Kunstfreunden unvergessen, auch wenn er Kamm und Schere längst aus der Hand gelegt hat: Fausto Panetta wird heute 90 Jahre alt und erfreut sich zu Hause auf der Rheinau, wo er wohnt, immer noch an moderner Kunst und zeigt sie gelegentlich im kleinen Kreis. Von der Berufsbezeichnung her ist Panetta Friseur – aber er war in Mannheim lange viel, viel mehr: ein Original, ein geschätzter Gesprächspartner, eine bekannte Anlaufstelle prominenter Gäste sowie ein leidenschaftlicher Förderer moderner Kunst, schließlich ein erfolgreicher Galerist.

Panettas Lebensweg begann 1931 in Grotteria (Kalabrien) und führte über Rom nach Mannheim. Schon in Rom hatten bei ihm Größen wie der ehemalige Ministerpräsident Andreotti und Filmstar Marlon Brando Haare gelassen. 1960 kam Panetta als einer der ersten Gastarbeiter nach Mannheim, arbeitete in mehreren Salons, machte sich 1965 selbstständig und erarbeitete sich schnell den Ruf als Prominenten-Friseur – von Willy Brandt über Maria Callas bis zur Stadtprominenz.

Erfolgreicher Autodidakt

1967, nach der Hochzeit mit seiner Frau Gabi, entschloss er sich, aus seinem Salon in der Augustaanlage und zuletzt auch auf der Rheinau zudem eine Galerie zu machen. Zwar war er in Sachen Kunst Autodidakt, aber er hatte eine glückliche Hand, baute zu den Künstlern wie den Kunden enge persönliche Kontakte auf und fand bald Beachtung in deutschen wie europäischen Kunstzeitschriften, bei Galeristen-Kollegen und auch Kunsthistorikern von Museen. Sein Salon wurde schnell mehr als ein Geheimtipp. Dabei waren Panettas Glanzzeit jene Jahre, in denen Kunst und Kultur noch nicht, wie in jüngster Zeit, an so vielen Stellen präsent war und „freie Szene“ als Begriff unbekannt. Doch der frühere Kulturbürgermeister Manfred David dankte Panetta damals, dass „Kunst in Mannheim nicht nur in heil’gen Hallen zelebriert wird“. pwr