Geheimnisvolle Schwarze Löcher

Es ist ein Jahrhundertfoto – und eine Weltsensation zugleich: Am 10. April 2019 präsentiert Heino Falcke (Bild) die erste Aufnahme eines Schwarzen Lochs. Der Astronom ist Teil eines weltweiten Forschernetzwerks, dem diese Aufnahme aus dem Zentralgebiet der Radiogalaxie M87 gelungen ist. Zu sehen ist ein heller Ring, der einen dunklen Schatten umgibt. Detaillierte Supercomputersimulationen reproduzieren diese Beobachtungen originalgetreu. Simulationen und Beobachtungen zusammen unterstützen die Auffassung, dass wir buchstäblich in den Abgrund des Ereignishorizonts eines supermassereichen Schwarzen Lochs hineinblicken.

Experte für Radioastronomie

Das Mannheimer Planetarium konnte den renommierten Wissenschaftler Falcke als Referenten gewinnen: Am heutigen Donnerstag, 7. April, um 19.30 Uhr hält er im Kuppelsaal des Planetariums einen Vortrag zu seiner Beobachtung der Schwarzen Löcher. Falcke ist Professor für Radioastronomie an der Radboud Universität in Nimwegen, Niederlande. Er ist Vorsitzender des Wissenschaftsrats des Event-Horizon-Telescopes, Mitglied der königlich-niederländischen Akademie für Kunst und Wissenschaft, Träger der königlichen Auszeichnung Ritter im Orden des niederländischen Löwen und Träger des Spinoza-Preises, des höchstdotierten Wissenschaftspreises der Niederlande.

„Heino Falcke leistet bahnbrechende Forschung am geheimnisvollsten Phänomen des Universums und an den Grenzen von Raum und Zeit“, heißt es aus der Jurybegründung des Spinoza-Preises.

Schwarze Löcher sind wohl die bizarrsten, aber vielleicht auch grundlegendsten Vorhersagen der Allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein. Man kann sie beschreiben als extreme Massenkonzentrationen mit einer so starken Anziehungskraft, dass nicht einmal Licht entweichen kann. Sie sind von einem Ereignishorizont, einer Art virtueller „Einwegmembran“, umgeben. Durch diese ultimative Grenze können Materie, Licht und Informationen zwar hinein, aber nie wieder hinauskommen, was im Widerspruch zu grundlegenden Prinzipien der Quantenphysik steht.

Gibt es einen solchen Ereignishorizont wirklich? Wie wirkt er sich auf das Umgebungslicht und die ihn umkreisende Materie aus? Kann man ein Schwarzes Loch tatsächlich sehen – und wie sieht es wirklich aus? Mit Hilfe der Aufnahme der direkten Umgebung des Schwarzen Lochs in M87, die mit dem weltumspannenden Event-Horizon-Telescope-Experiment gelungen ist, lassen sich diese Fragen nun teilweise beantworten.

Der Einheitspreis zu dem Vortrag beträgt fünf Euro. Tickets sind online erhältlich. Bis auf Weiteres ist die Tageskasse zu folgenden Zeiten geöffnet: Dienstag bis Freitag von 14 bis 16 Uhr, mittwochs zusätzlich von 17 bis 19 Uhr. Der Einlass ins Planetarium gilt nur gemäß der geltenden Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Weitere Infos unter www.planetarium-mannheim.de oder 0621/41 56 92. dir