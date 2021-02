  Gegenstand trifft Zug - Strecke zwischen Neckarstadt und Hauptbahnhof kurzfristig gesperrt

Mannheim. Weil ein Gegenstand einen Zug getroffen hat, ist der Bahnverkehr am Samstagnachmittag zwischen den Haltestellen Mannheim-Neckarstadt und Mannheim Hauptbahnhof kurzfristig gesperrt gewesen. Auf Anfrage bei der Bundespolizei hieß es, dass ein Lokführer eines ICE aus Richtung Frankfurt gegen 14.30 Uhr auf Höhe der Haltestelle Neckarstadt den Vorfall gemeldet hatte. An einer Scheibe des Zugs wurde durch die hinzugerufenen Beamten eine Stelle festgestellt, die auf einen Einschlag deuten lassen würde. Es könnte sich dabei um einen Stein gehandelt haben, dies sei aber nur ein Vermutung, sagte die Sprecherin der Behörde weiter. Vor Ort wurden von den Beamten keine Personen aufgefunden, die mit dem Vorfall in Verbindung zu bringen waren.

Verletzt wurde niemand. Die Strecke war für den Einsatz bis etwa 15.30 Uhr gesperrt. Zuerst hatte die Bahn über Twitter den Vorfall gemeldet und von einem Polizeieinsatz aufgrund von Steinewerfern gesprochen.