Gegenstand auf Fahrbahn verursacht mehrere Unfälle auf Jungbuschbrücke - ein Verletzter

Mannheim. Ein verlorenes Ladungsteils hat am Donnerstag drei Unfälle auf der Jungbuschbrücke in Mannheim verursacht. Dabei stürzte ein Rollerfahrer, teilte die Polizei am Freitag mit. Er war auf einer Ölspur ausgerutscht, die durch zwei Fahrzeuge entstanden, nachdem bei diesen jeweils die Ölwanne beim Überfahren des Gegenstands beschädigt wurde. Der Rollerfahrer verletzte sich beim Sturz leicht. Die Fahrbahn wurde gereinigt.

AdUnit urban-intext1

Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug geben können, welches das Ladungsteil verloren hatte, sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4222 beim Verkehrsdienst Mannheim zu melden.