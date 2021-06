Gegen Sparzwang und leere Versprechen

Beschäftigte aus dem Sozial- und Gesundheitswesen prangern die aus ihrer Sicht leeren Versprechungen der Politik an. Am Mittwoch demonstrierten sie auf dem Mannheimer Paradeplatz. Anlass für die Protestaktion war die Gesundheitsministerkonferenz, heißt es in einer Mitteilung des Betriebsrats der Universitätsmedizin Mannheim (UMM).

„Gestern wurde noch geklatscht und Entlastung zugesagt. Angekommen ist davon bei uns nichts“ sagt Dietmar Freudenberger, Patientenlogistiker am UMM. Fachpflegerin Janine Jacob ergänzt: „Schon bei den Tarifverhandlungen Ende 2020 gab es für die meisten von uns nur noch Applaus. Die neu eingeführten Pflege-Personaluntergrenzen wurden zur Pandemie sogar ausgesetzt. Eine gesetzliche Personalbemessung, die wir seit Jahren fordern, wurde durch Jens Spahn abgelehnt. So werden wir die Personalflucht aus den Krankenhäusern nicht im Griff bekommen.“

Für die Altenpflege fordern die Beschäftigten eine faire Bezahlung, verbindliche Personalvorgaben und Sanktionen, wenn diese nicht eingehalten werden. Regine Kupferschläger, Betriebsratsvorsitzende der Altenpflegeheime Mannheim, betont: „Es ist eine Schande, wie insbesondere große Konzerne auf dem Rücken der Bewohner und Beschäftigten Gewinne machen.“

Dem Krankenhaus-Rating-Report des RWI Leibniz Instituts für Wirtschaftsforschung zufolge waren 2019 insgesamt 27 Prozent der baden-württembergischen Krankenhäuser von Insolvenz bedroht. Sparmaßnahmen sind die Folge. Allein in Mannheim und Heidelberg wurden über 3000 Beschäftigte in Servicegesellschaften ausgelagert, mit dem Ziel, diese schlechter zu bezahlen, heißt es aus dem UMM-Betriebsrat.

Auf einem T-Shirt trägt Bernd Gräf, UMM-Konzern-Betriebsratsvorsitzender, das Bild des Gesundheitsminister Spahn hinter Gittern. „Natürlich dürfen sich Politiker irren und Fehler machen. Und nicht jeder, der einen Fehler macht, sollte dafür direkt bestraft werden. Die Krankenhausfinanzierung ist aber kein Versehen, sondern beruht auf bewussten Entscheidungen. In deutschen Krankenhäusern kommen aufgrund des uns auferlegten Sparzwangs jeden Tag Patienten und Beschäftigte zu Schaden. Wenn die Politik für nicht korrigierte Fehler die Konsequenzen tragen müsste, sähe die Welt anders aus“, so Gräf.

Das Interesse am Pflegeberuf ist indes ungebrochen, die Bewerberzahlen für die Ausbildung sowohl in der Alten- als auch in der Krankenpflege in Mannheim sind hoch. Anna Stupka, Mitglied der UMM-Jugendvertretung, betont aber: „Die Ernüchterung und die Gewissheit, diesen Job nicht bis zur Rente durchzustehen, kommt häufig schon nach den ersten praktischen Einsätzen auf den Stationen.“

Zum Streik aufgerufen hat die Gewerkschaft ver.di, heißt es in einer Pressemitteilung. Michel Zimmer, Gewerkschaftssekretär ver.di Rhein-Neckar, kritisiert: „Die Beschäftigten messen den Bundesgesundheitsminister nicht daran, wie viele Gesetze er auf den Weg bringt, sondern ob diese wirken und sich ihre tägliche Arbeitssituation verbessert. Spahns Versprechungen stehen in deutlichem Widerspruch zu dem, was er politisch auf den Weg gebracht hat.“ Er fordert: „Jetzt müssen die richtigen Lehren aus der Corona-Pandemie gezogen werden. Doch zum Ende der Legislaturperiode zündet Spahn Nebelkerzen, statt wirksame Verbesserungen auf den Weg zu bringen.“ red

