Am Samstag, 6. März, um 12 Uhr demonstriert die Initiative „Mannheim gegen Sexkauf“ gegen Gewalt an Frauen, für ein Sexkaufverbot und für das Nordische Modell auf der Freifläche vor O 7, am Eingang zu den Planken gegenüber des Wasserturms. Das Nordische Modell sieht Bestrafung der Freier, Straffreiheit für die Prostituierten und richtige Ausstiegshilfen vor. Die Initiative bittet um Anmeldung für die Demonstration an die E-Mail-Adresse info@mannheim-gegen-sexkauf.de. Die Ärzte Damaris Köhler und Richard Heil hinter der Initiative machen deutlich: „Durch ein Sexkaufverbot in Deutschland kann die Lage für die Frauen in der Prostitution nur besser werden, weil die Freier bestraft werden, nicht die Frauen, wie jetzt in der Pandemie.“ Die neue 3sat-Dokumentation „Prostitution: Kein Job wie jeder andere“ stellt den schwedischen Weg des Sexkaufverbots vor und zeigt die Nöte von Frauen, die in der Beratungstelle Amalie Hilfe suchen. Der Film ist in der ZDF-Mediathek abrufbar. see/lia