Gegen Langeweile: Kontaktlose Stadtteilrallyes für Kinder

Mannheim. Ab sofort können Kinder ab sechs Jahren in ganz Mannheim an den neuen Stadtteilrallyes unter dem Motto „Besuch aus dem Weltall“ teilnehmen. Das teilte die Stadt Mannheim am Montagvormittag mit. Bisher wurden die Rallyes für Sandhofen, Neuhermsheim, Feudenheim und Seckenheim entwickelt. Die Kinder erkunden dabei spielerisch die Stadtteile und erklären einer außerirdischen Besucherin deren Besonderheiten, heißt es in der Mitteilung.

Die Rallyes können die Kinder selbständig und gemeinsam mit ihren Eltern in all diesen Stadtteilen wahrnehmen – auch wenn sie nicht dort wohnen. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Wer das Lösungswort herausgefunden hat, kann es unter Angabe des Vor- und Nachnamens, des Alters und der Adresse per E-Mail an spielmobil@mannheim.de oder per Post an Stadt Mannheim, Spielmobil, Ölhafenstr. 12-18, 68169 Mannheim, schicken. Dafür gibt es eine kleine Überraschung.

Nähere Informationen und die Rallyebögen zum Download gibt es unter: spielmobil.majo.de/stadtteilrallye/.