Gefangen: Tierrettung befreit Biber aus Feudenheimer Schleuse

Mannheim. Am Freitag hat die Tierrettung Rhein-Neckar einen Biber aus der Neckarschleuse Feudenheim befreit, wie ein Mitarbeiter dieser Redaktion vor Ort bezeugte. Der Biber soll am Mittwoch in eine missliche Lage geraten sein: Er war vermutlich von der Schleuse ins Wasser gefallen und konnte sich dort nicht mehr selbstständig befreien. Die Tierrettung konnte den Biber in dem 3,5 Meter tiefen Wasser am Mittwoch noch nicht befreien. Zuerst musste das Wasser auf einen Pegel von 1,20 Meter abgesenkt werden. Zwei Mitarbeiterinnen der Tierrettung holten ihn am Freitag zu zweit aus dem Wasser – und ließen ihn im Neckar wieder frei.

