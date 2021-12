Gefahrstoffeinsatz der Feuerwehr - Behälter mit Natriumhydroxid beschädigt

Mannheim. Zu einem Gefahrstoffeinsatz ist die Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen in Mannheim ausgerückt. Auf dem Gelände eines Spedition im Stadtteil Rheinaus hatte ein Gabelstapler einen 1000 Liter fassenden Behälter mit Natriumhydroxid beschädigt. Nach Angaben der Feuerwehr brachten Mitarbeiter des Betriebes bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte bereits Bindemittel auf und verschlossen Einläufe. Eine Ausbreitung in die Umgebung und die Kanalisation konnte so erfolgreich verhindert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die weitere Erkundung mit der zur Verfügung stehenden Messtechnik und Papieren ergab, dass es sich um einen Reiniger für die Lebensmittelindustrie handelte. Die weiteren Maßnahmen wie Reinigung und Entsorgung wurden durch den Betrieb übernommen. Verletzt wurde niemand.