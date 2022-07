Gefahrstoff tritt am Mannheimer Rangierbahnhof aus

Mannheim. Am Mannheimer Rangierbahnhof ist am Dienstagmorgen ein brennbarer alkoholhaltiger Stoff aus einem Kesselwagon ausgetreten. Dies hat die Feuerwehr dieser Redaktion bestätigt. Insgesamt 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Personen waren nicht gefährdet.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr weiterhin mitteilt, waren die Einsatzkräfte am Dienstagmorgen aufgrund des parallel stattfindenden Einsatzes in den Mannheimer Quadraten stark gefordert. Aufgrund der aktuellen Hitzewelle rechnen die Beamten mit weiteren Brandeinsätzen in den kommenden Tagen.