Gefahrgutunfall im Mannheimer Rheinauhafen – Atembeschwerden bei mehreren Personen

Mannheim. In Folge eines Gefahrgutunfalls im Bereich des Rheinauhafens in Mannheim ist eine Chemikalie in Form einer weißen Wolke ausgetreten. Wie die Polizei mitteilte, mussten drei Personen eines benachbarten Unternehmens deshalb am Mittwochmorgen aufgrund von Augenreizungen sowie Atembeschwerden behandelt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten vor Ort keinen Gefahrgutaustritt mehr fest. Die anschließend durchgeführten Messungen sollen ebenfalls keine auffälligen Werte ergeben haben. Während des Einsatzes mussten umliegende Straßen zeitweise gesperrt werden.

Die Ursache des Gefahrgutunfalls sind Gegenstand derzeitiger Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Mannheim-Rheinauhafen.