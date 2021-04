Gefängnisstrafe nach heimtückischer Attacke

„Ciao Francesco“ ruft ein Familienmitglied dem Verurteilten im Saal 1 des Landgerichts zu. Nach dem Urteil der Ersten Großen Strafkammer vom Mittwochmittag muss der 28-Jährige für acht Jahre und neun Monate wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung ins Gefängnis. Außerdem verurteilte das Schwurgericht Francesco C. zu 35 000 Euro Schmerzensgeld. Das muss er an sein 62-jähriges Opfer zahlen: den Vater seiner ehemaligen Lebensgefährtin, den er im Streit um die beiden gemeinsamen kleinen Kinder mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hat.

Der gebürtige Sizilianer hat nach Auffassung der Kammer unter Vorsitz von Gerd Rackwitz am 28. September 2020 auf den arg- und wehrlosen Mann in dessen Wohnung auf der Rheinau in Tötungsabsicht 14 Mal mit einem Küchenmesser eingestochen, als er dort seine Kinder besuchen wollte. Doch das war ihm mehrfach verwehrt worden (wir berichteten). Die Verteidiger, Steffen Lindberg und Georgios Kolivas, die auf versuchten Totschlag plädiert hatten, kündigten im Gespräch mit dem „MM“ Revision an. Dabei kritisieren die beiden Anwälte auch, dass ihrem Mandanten bei den ersten Vernehmungen nach der Tat auf eigenen Wunsch kein Verteidiger zur Seite gestanden hat.

Die in Corona-Zeiten beschränkten Plätze im Gerichtssaal sind am Mittwoch voll besetzt. Sowohl die Familie des Opfers wie auch Angehörige von Francesco C. verfolgen die einstündige Urteilsbegründung. Regungslos und mit gesenktem Kopf hört der Angeklagte zu, als Gerd Rackwitz das Urteil verkündet. Dabei geht der Vorsitzende Richter ausführlich auf die Vorgeschichte ein, die schließlich zur Bluttat geführt hat. So sei es in der etwa sechsjährigen Beziehung zwischen Francesco C. und seiner Partnerin zu Gewalt vonseiten des Angeklagten gekommen, der seit 2017 nichts mehr mit der Familie seiner Freundin zu tun haben wollte.

„Papa ist stärker als euer Opa!“

Nach einer heftigen Auseinandersetzung in der Wohnung des Paares in Ludwigshafen am 12. September wurde der Vater der Frau durch Schüsse aus einer Schreckschusswaffe verletzt. Daraufhin zog die Frau mit den Kindern zu ihren Eltern auf die Rheinau. Kontakt zu Sohn und Tochter sei nur mit Bescheid vom Jugendamt möglich, so die Botschaft an den verlassenen Mann, der per Whatsapp und Anrufen Kontakt zu seiner Ex hielt. „Ich wollte doch nur meine Kinder sehen“, betonte der Angeklagte immer wieder.

Nach Auffassung des Gerichts kam es zur Eskalation, als C. in der Wohnung auftauchte. „Er war entschlossen, Gewalt anzuwenden, und hatte dafür ein Messer unter seiner Kleidung versteckt“, so Rackwitz. Dass er die Tatwaffe aus Angst vor dem Vater mitgebracht hatte, wertete der Richter als Schutzbehauptung, auch weil Francesco C. vor seinen Kindern getönt habe: „Euer Papa ist stärker als der Opa!“ Vor der Wohnungstür sei dann ein lautstarker Streit im Treppenhaus entbrannt, als der Großvater es erneut abgelehnt habe, dass sein „Schwiegersohn“ die Kinder sehen könne, die sich mit der Ex-Freundin im Wohnzimmer eingeschlossen hatten. „Als der Geschädigte dachte, der Streit sei beendet und zurück in die Wohnung wollte, rechnete er nicht mit einer Messerattacke“, begründete Rackwitz die Heimtücke der Tat. Denn Francesco C. habe in diesem Moment beschlossen, den Vater seiner ehemaligen Partnerin zu töten. „Er stach sein Opfer, das sich nicht verteidigen konnte, mehrmals mit großer Wucht und in schneller Abfolge in den Rücken“, führte der Vorsitzende aus. Dabei sei der Täter davon ausgegangen, dass der 62-Jährige den Angriff nicht überlebt.

„Der Angeklagte ist voll schuldfähig und hat nicht im Affekt gehandelt“, so Rackwitz. Dass er sich wenige Minuten nach der Tat der Polizei gestellt habe, geständig und bislang nicht straffällig aufgefallen sei, habe sich positiv auf das Urteil ausgewirkt. Ob der Verurteilte Schmerzensgeld, Folgekosten sowie die Kosten des Verfahrens tatsächlich zahlen kann, da ist die Kammer angesichts der wirtschaftlichen Situation von Francesco C. allerdings äußerst skeptisch.

