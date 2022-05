Gefährliche Theorien

Vor allem im Zusammenhang mit der Pandemie hat der Glaube an Verschwörungstheorien zugenommen. Glauben Menschen an diese Theorien, leidet auch das soziale und private Umfeld darunter. Für Angehörige der Menschen, die an Verschwörungen glauben, hat sich im Februar am Gesundheitstreffpunkt eine Selbsthilfegruppe gegründet (wir berichteten). Am Dienstag besucht die Leiterin der zentralen Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen Baden-Württemberg, Sarah Pohl, die Gruppe, teilte der Gesundheitstreffpunkt mit. Pohl referiert etwa zur Frage, warum Menschen an Verschwörungstheorien glauben und sie verbreiten. Interessierte können sich für Infos, etwa Zeit und Ort, unter gesundheitstreffpunkt-mannheim@t-online.de melden. seko

