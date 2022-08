Gefährlich Körperverletzung im Mannheimer Hauptbahnhof

Mannheim. Am späten Freitagnachmittag ist eine 25 Jahre alte Frau von zwei bislang unbekannten Personen auf der Treppe am Mannheimer Hauptbahnhof attackiert und leicht verletzt worden. Gegen 16.25 Uhr befand sich die junge Frau nach Angaben der Bundespolizei auf der Treppe am Bahnsteig 7/8 und ging an einer unbekannten weiblichen Person vorbei. Es kam zu einem Angriff durch den männlichen Begleiter und anschließend auch durch die Frau. Die 25-Jährige fiel dadurch zu Boden und erlitt durch die Angriffe Abschürfungen an den Knien und an ihrem Knöchel.

Eine durch die Bundespolizei durchgeführte Fahndung verlief ohne Erfolg. Die bislang Unbekannten konnten flüchten. Kameras zeichneten den Vorfall auf und die Polizei konnte feststellen, dass die beiden Angreifer nach der Tat am Bahnsteig fünf in den ICE 577 in Richtung Stuttgart einstiegen.

Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Der Mann ist zwischen 35 und 40 Jahre alt, hat kurze, graue Haare, starke Geheimratsecken und einen Oberlippenbart. Er trug einen grauen Rucksack mit einem auffälligen blauen Haltegriff auf seinem Rücken.

Die unbekannte Frau ist zwischen 30 und 35 Jahre alt, hat lange schwarze Haare die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren. Die Frau trug eine dunkle Leggins mit einem weißen Marmormuster und einen grauen Rucksack auf dem Rücken.

Außerdem hatten die Beiden drei Kinder bei sich und der Mann schob einen Kinderwagen.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0721/120160 bei der Polizei melden.