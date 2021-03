Mannheim. Mit einer besonderen Aktion beteiligt sich die Initiative „LeseZeichen“ von Helen Heberer und Raimund Gründler am „Welttag der Poesie“ am Sonntag, 21. März. Wegen der Corona-Pandemie werden Freunde der Poesie eingeladen, ihre Lieblingsgedichte ab 11 Uhr im Internet vorzustellen und vorzutragen. „Die Auswahl liegt alleine bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und wer selbst nichts vortragen möchte, kann einfach zuhören und genießen“, so Heberer und Gründler. Das LeseZeichen-Team Helen Heberer und Raimund Gründler lädt dazu ein. Anmeldung unter: info@lesezeichen-mannheim.de.

