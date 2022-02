Gedenkstunde am Mannheimer Marktplatz: „Rassismus ist immer da, er macht keine Pause“

Mannheim. Am Ende dieser Gedenkstunde am Mannheimer Marktplatz werden es bewegende 90 Minuten gewesen sein, die zwei Gewissheiten deutlich werden lassen: Einerseits, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt – auch und gerade während der Corona-Pandemie – weit mehr als eine hohle Phrase ist. Andererseits, dass es just diesen auch dringend braucht, um gesellschaftlichem Rassismus wirkungsvoll zu begegnen.

Das Datum für die Kundgebung hatten das Bündnis Mannheim gegen Rechts und die Föderation Demokratischer Arbeitervereine (DIDF) keineswegs zufällig gewählt. Denn es war just dieser 19. Februar vor zwei Jahren, an dem der 43-jährige Tobias R. in Hanau das Leben von neun jungen Menschen auslöschte. Aus rassistischen, rechtsextremen Motiven auf Personen mit Migrationshintergrund schoss, um seine krude Idee eines reinen Staates zu verteidigen. Weshalb der psychisch als auffällig geltende R. rechtmäßig im Besitz von Waffen sein durfte, bleibt bis heute – aller Aufklärungsversprechen der Bundespolitik zum Trotz – unklar.

Mannheim setzt ein Zeichen!

Klar ist in Mannheim dagegen eines: Dass sich Redner wie Anwesende mit dem Status Quo keineswegs zufriedengeben wollen. Bereits Sefa Yeter, der als einer der führenden Köpfe für Mannheim gegen Rechts spricht, stellt klar, dass „alltäglich erlebter Rassismus“ noch heute für zahllose Menschen „erschreckender Alltag“ sei, den es unter keinen Umständen hinzunehmen gälte. Seine Erkenntnis: „Hanau ist nicht vorbei!“



In die gleiche Kerbe schlägt auch Omut As, der als DIDF-Koordinator vor allem das Narrativ solcher und ähnlicher Taten im Auge hat. „Solche Taten immer wieder vermeintlichen Einzeltätern zuzuschreiben, obwohl wir alle wissen, dass Rechtsextreme durch den Verfassungsschutz als V-Leute engagiert werden, aber auch in der Polizei und der Bundeswehr Strukturen aufgebaut haben, ist einfach nur zynisch“, wie der junge Aktivist dieser Redaktion im Gespräch mitteilt – und wenig später in seiner Rede hinzufügt: „Das Ergebnis ist ein rechter Terror, der sich bedrohlich durch unser Land frisst.“

Dass es den politischen Kräften nach Taten wie jener von Hanau bisweilen mehr um die eigene Wirkung als um Empathie geht, kritisierte Tanja Hilton von dem Omas gegen Rechts mit scharfen Worten. Es sei „unerträglich“, wenn tieftraurige Ereignisse wie dieses zum „politisch inszenierten Theater“, Angehörige der Opfer noch diffamiert und somit wichtige Schritte psychologischer Verarbeitung behindert würden.

Einer der Gründe, aus denen auch Theo Argiantzis vom Mannheimer Stadtjugendring deutlich zum Ausdruck bringt, dass es neben Gerechtigkeit und Aufarbeitung vor allem politische Konsequenzen aus den Geschehnissen geben müsse. Ein Aspekt, den Argiantzis auch auf Mannheim bezog. Eindrucksvoll erinnerte der Redner an die Progrome von 1992 auf der Schönau, als rechtsextreme Übergriffe auf ein Flüchtlingsheim bundesweit für Schlagzeilen sorgten. Dies sei ein beschämenswerter Punkt Mannheimer Stadtgeschichte, der heute zu Unrecht weitgehend vergessen worden sei – und zumindest mit einer Gedenktafel erinnert werden solle.

Mahnend, aber auch progressiv blickte der SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei nach vorne. Ohne Zweifel sei Hanau „ein weiterer Höhepunkt einer vergifteten Atmosphäre“ in unserem Land – dennoch gäbe es Grund, an das Gute zu glauben: „Wir dürfen diesen Giftmischern nicht das Feld überlassen, denn wir sind mehr, wenn wir zusammenstehen.“ Mit den Worten der 92-jährigen Karla Spagerer stellt der Sozialdemokrat klar: „Wenn es sein muss, werden wir aufstehen und für unsere Demokratie kämpfen!“

Rund 350 Menschen, die gekommen waren, um zu gedenken, nehmen die Redebeiträge nicht nur still zur Kenntnis. Es liegt eine entschlossene, bisweilen kämpferische Einstellung in der Luft. Jeder Beifall trägt einerseits das Leid der Opfer von Hanau, andererseits aber auch den Willen zur Veränderung in sich. Einer Veränderung, wie sie ganz besonders die Black Lives Matter-Aktivistin Nicola Amoussou in Worte fasste. Die junge Rednerin machte deutlich, dass sowohl diejenigen, die in Hanau ihr Leben lassen mussten, als auch Bürger mit Migrationshintergrund nicht wüssten, wann sie der Hass wirklich träfe. „Rassismus ist immer da, er macht keine Pause“, brachte es Amoussou auf den Punkt und appellierte deutlich: „Lasst uns in einem Jahr hier wieder zusammenkommen und darauf zurückblicken, was wir bis dahin unternommen haben, um Rassismus zu besiegen!“ mer



Der Anschlag von Hanau – und das Gedenken daran:

Am 19. Februar 2020 erschoss der 43-jährige Deutsche Tobias R. in Hanau neun Menschen mit Migrationshintergrund

Die Opfer des Anschlags waren Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhart Unvar und Kaloyan Velkov

Das Bundeskriminalamt stufte die Tat im Nachgang als rassistisch motiviert und rechtsextrem ein

Trotz politisch versprochener Aufklärung bleibt bis heute unter anderem unklar, wie der psychisch auffällige R., der sich nach der Tat selbst richtete, legal Waffen besitzen konnte

Um einerseits die politische Aufklärungsarbeit fortzusetzen, aber auch das Gedenken aufrechtzuerhalten, gründete sich die Initiative 19. Februar, die auch dazu aufruft, die Namen der Ermordeten immer wieder vorzutragen

Am Marktplatz organisierte das Bündnis Mannheim gegen Rechts in Zusammenarbeit mit der Föderation Demokratischer Arbeitervereine (DIDF) die Gedenkstunde, zu der nach offiziellen Angaben rund 350 Personen erschienen.