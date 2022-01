Gedenkfeier nur im Internet

Mit einer Rede erinnert Oberbürgermeister Peter Kurz am Donnerstag, 27. Januar, um 18 Uhr an die Opfer des Nationalsozialismus. Die städtische Gedenkfeier an diesem Tag findet aufgrund der Corona-Pandemie nur per Internet statt. Im Mittelpunkt sollte bereits im vergangenen Jahr die Opfergruppe der als „asozial“ Verfolgten stehen, als die Feier ganz ausfallen musste. Daher wird die Veranstaltung dieses Jahr diesem Thema gewidmet. Thomas Roth vom NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln wird diesen Themenkomplex bei seinem Fachvortrag „’Asozial’? ‘Gemeinschaftsfremd’? Zur Verfolgung sozialer Randgruppen im NS-Regime“ näher beleuchten. Im Anschluss werden Schülerinnen und Schüler der Wilhelm-Wundt-Realschule, des Moll-Gymnasiums sowie des Ludwig-Frank-Gymnasiums Beiträge zum Schwerpunktthema präsentieren. Die Moderation übernehmen Vertreterinnen des Arbeitskreis Justiz und Geschichte des Nationalsozialismus in Mannheim (AK Justiz).

RNF sendet Aufzeichnung

Die Übertragung findet im Internet auf der Seite www.mannheim.de/gedenkveranstaltung statt. Zudem wird eine Aufzeichnung im Programm des Rhein-Neckar-Fernsehens am Samstag, 29. Januar, um 15 Uhr sowie am Sonntag, 30. Januar um 20 Uhr ausgestrahlt.

Am 27. Januar 1945 wurde Auschwitz befreit.

Am 27. Januar 1945 war das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz, in dem mehr als eine Million Menschen ermordet wurden, von Soldaten der Roten Armee befreit worden. Seit 1996 wird der Jahrestag auf Anregung des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog in Deutschland als Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus begangen. In Mannheim findet seither stets eine Gedenkveranstaltung statt, bei der aller Opfer gedacht, aber stets eine andere Gruppe in den Blick genommen wird. Im Jahr 2005 erklärten die Vereinten Nationen den 27. Januar zum Internationalen Holocaust-Gedenktag. pwr

