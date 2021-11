Gedenken in der Kirche St. Sebastian

Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Mannheim (ACK) und die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Rhein-Neckar laden am Dienstag, 9. November um 18 Uhr zu einem Gedenkgottesdienst in der Marktplatzkirche St. Sebastian ein. Sie wollen damit an die Reichspogromnacht vor 83 Jahren erinnern, als die Nationalsozialisten Synagogen in Brand setzten, organisierte Schlägertrupps jüdische Geschäfte und Einrichtungen verwüsteten sowie tausende Juden misshandelt, verhaftet oder getötet wurden. Die Bevölkerung schaute meistens zu.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Gottesdienst steht unter dem Thema „Erinnerung, die in Bewegung setzt“. Dabei wird ein neues Werk für drei Celli und Singstimme von Eginhard Teichmann, ehemals Mitglied des Nationaltheaterochesters und Vorsitzender der Musikalischen Akademie, aufgeführt. Zudem wirken der Seckenheimer Singkreis und Schülerinnen und Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums mit. Während des Gottesdienstes ist eine Maske zu tragen, die Kontaktdaten werden erfasst. pwr