Gedenken an das Grauen wachgehalten

Sie ist erst kürzlich im Alter von 100 Jahren gestorben: Trude Simonsohn. Die Überlebende des Konzentrationslagers Theresienstadt war dort von den Nationalsozialisten mit dem früheren Leiter der Mannheimer Volkshochschule, Paul Eppstein, inhaftiert worden. Nun wurde sie posthum vom Kuratoriumsverein der Abendakademie und Volkshochschule geehrt – weil sie ihr Leben lang geholfen hat, die Erinnerung an das Grauen wachzuhalten.

Michael Simonsohn (l.) mit Dietmar von Hoyningen-Huene. © Abendakademie

Im Lager kennengelernt

„Trude wäre sehr zufrieden gewesen und geehrt“, dankte Elisabeth Abendroth im Namen der Familie für den bewegenden Abend, bei dem das Kurpfälzische Kammerorchester drei Werke spielte, die auf einem erhalten gebliebenen Konzertprogramm des KZ-Orchesters von Theresienstadt standen. Und Michael Simonsohn, der die Medaille für seine Mutter entgegennahm, dankte den Initiatoren der Ehrung bewegt für die „Aura ihrer Persönlichkeit und das Engagement“.

Die Initiatoren – das waren Dietmar von Hoyningen-Huene, Vorsitzender des Volkshochschul-Kuratorium genannten Trägervereins der Abendakademie, und Roland Hartung als stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender der Abendakademie.

Hartung ist es schon lange ein Anliegen, Spuren des einst reichhaltigen jüdischen Lebens in Mannheim zu sichern. So erforschte er die Geschichte von Paul Eppstein – „ein außergewöhnlicher Mensch mit vielen Begabungen“. 1928 übernahm er die Geschäftsführung der Mannheimer Volkshochschule und schuf so „in Verknüpfung mit anderen kulturellen Einrichtungen der Stadt Mannheim ein neues, wegweisendes System der Erwachsenenbildung, das deutschlandweit Ausstrahlung hatte“, so Hartung. Gleichzeitig arbeitete Eppstein an der damaligen Handelshochschule Mannheim, und Hartung war es gelungen, seine über Jahrzehnte in Vergessenheit geratenen wissenschaftlichen Arbeiten wiederzuentdecken.

Doch nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurde Eppstein sowohl als Geschäftsführer der Volkshochschule als auch als Dozent der Wirtschaftshochschule entlassen. Er zog mit seiner Frau nach Berlin, arbeitete in der von den Jüdischen Gemeinden gegründeten Reichsvertretung der Juden in Deutschland, die sich vor allem den Problemen der Auswanderung jüdischer Bürger widmete. 1943 wurden die Eheleute Eppstein aber nach Theresienstadt deportiert und von den Nationalsozialisten ermordet.

Eine würdige Kandidatin

Trude Simonsohn lernte die Eheleute Eppstein im KZ in Theresienstadt kennen, aber sie überlebte. „Frau Simonsohn war also die letzte Person, die aus eigenem Erleben die Eheleute Eppstein noch gekannt hat“, erläuterte Hartung. Über Jahrzehnte berichtete sie, insbesondere in Schulen, über ihr Schicksal und das ihrer Mitgefangenen. „Frau Simonsohn hat es als eine ihrer Lebensaufgaben angesehen, der jungen Generation ihre schrecklichen Erlebnisse mitzuteilen mit der Absicht, dass sich solche Grausamkeiten nicht wiederholen dürfen“, würdigte Dietmar von Hoyningen-Huene das Engagement der Verstorbenen. Damit habe sie „in hervorragender Weise eine wichtige Weiterbildungsaufgabe übernommen“, und sei damit „eine ganz besonders würdige Kandidatin für die Auszeichnungen mit der Paul-Eppstein-Medaille – und sie hat noch dazu einen ganz persönlichen Bezug zu Paul Eppstein“, so Hoyningen-Huene.

Der Kuratoriumsverein hatte die vom Künstler Thomas Duttenhöfer gestaltete Medaille 2017 in Erinnerung an Paul Eppstein gestiftet, um Persönlichkeiten für ihre Leistungen zur Förderung von Bildungsgerechtigkeit, in der Erwachsenen- und politischen Bildung zu ehren.