Gedenken am Glaskubus

Sie wurden mitten aus dem Leben gerissen, sichtbar für alle Bürger an öffentlichen Plätzen zusammengetrieben, in enge Güterwaggons gepfercht, in das Lager Gurs in die Pyrenäen gebracht und von dort aus meist in Vernichtungslager: Am 22. und 23. Oktober 1940 lief die Deportation von über 6500 badischen, pfälzer und saarländischen Juden durch die nationalsozialistische Diktatur. Zur Erinnerung lädt die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Rhein-Neckar gemeinsam mit der Stadt Mannheim zu einer Gedenkveranstaltung am Mahnmal auf den Planken in P 2 ein. Sie beginnt um 19.30 Uhr. Dabei sind Oberbürgermeister Peter Kurz und Kantor Amnon Seelig von der Jüdischen Gemeinde sowie Schülerinnen und Schüler der diesjährigen Abrahamschule, der Marie-Curie-Realschule Neckarstadt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die 2003 aufgestellte Gedenkskulptur wurde von dem in Freiburg ansässigen Bildhauer Jochen Kitzbihler entworfen und unter technischer Anleitung des Mannheimer Architekten Helmut Striffler umgesetzt. Eine im Straßenpflaster eingelassene Tafel erläutert, dass es sich um die Namen der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus in Mannheim handelt. Anfangs hatte Bildhauer Jochen Kitzbihler 2262 Namen ermordeter Juden in die Scheiben eingraviert. Inzwischen ist bekannt, dass die Zahl der Opfer deutlich höher liegt. pwr

Das Mahnmal für die ermordeten Juden auf den Planken. © Markus Proßwitz