Geburtstagsfeier mit vielen Requisiten

Noch nie gab es in Deutschland so viele Hundertjährige: Das Statistische Bundesamt veröffentlichte unlängst, dass im vergangenen Jahr 23 500 Menschen lebten, die 1921 und früher das Licht der Welt erblickten. Und es sind insbesondere Frauen, die solch ein biblisches Alter erreichen. Dazu gehört auch die Mannheimerin Elisabeth Schiller, die nun im katholischen Bürgerhospital ihren 104. Geburtstag (nach)feiert.

Elisabeth Schiller und Großnichte Sandra Aydt mit Requisiten. © Thomas Tröster

Eigentlich hätte das Fest bereits vor neun Monaten stattfinden sollen – aber damals verhinderte Corona eine größere Zusammenkunft. Jetzt ist es endlich soweit. Als Überraschung hat Großnichte Sandra Aydt aufbewahrte Requisiten und Dokumente von der spektakulären Lebend-Inszenierung des „letzten Abendmahls“ frei nach Leonardo da Vinci mitgebracht. Die Witwe des Maskenbildners Friedrich Schiller kann sich noch daran erinnern, wie ihr Mann, ein wahrer Meister der Verwandlung, anno 1968 das wohl berühmteste Wandgemälde der Welt nachgestellt hat – nein, nicht am Originalort, dem Mailänder Kloster Santa Maria delle Grazie, sondern in einem Nebenzimmer des damaligen Wartburg-Hotels in F 4.

Elisabeth Schiller, gelernte Friseurin, hat seinerzeit Hand angelegt, um die Langhaarfrisuren der Apostel in Form zu bringen. Bei der Geburtstagsfeier kursieren jene Kostüme, die ein Mannheimer Damenschneider nach einer Kunstpostkarte detailgetreu gefertigt hatte. Beispielsweise das rote Gewand samt blauem Schultertuch von Jesus.

Anekdoten machen die Runde

Außerdem machen Anekdoten die Runde. Ein Gast weiß noch aus Erzählungen, dass Freunde und Bekannte der Schillers das Abendmahl-Personal gemimt haben – bis auf Jesus. Für ihn hatte der Regie führende Maskenbildner auf der Straße nach einem geeigneten Gesicht Ausschau gehalten – und dies bei einem 22-jährigen Elektriker entdeckt, der sich zu der Sitz-Rolle überreden ließ.

Was für Furore die ungewöhnliche Performance damals machte, davon zeugen bereits vergilbte Artikel, die beim Kaffeetrinken von Hand zu Hand gehen. Neben Zeitungen wie der „MM“ würdigten auch die Illustrierten „Quick“ und „Stern“ den grandios gelungenen Einsatz von Perücken, Fettschminke, Plastilin, Bienenwachs und nachgeschneiderten Gewändern. Es gibt sogar noch einen Brief, der dokumentiert, dass auch die Leitung der Oberammergauer Passionsspiele von der erst inszenierten, dann fotografierten Gemälde-Kopie beeindruckt war.

In sechs Jahren wird die „Reality-Show“, wie man heute sagen würde, ebensoviele Jahrzehnte zurückliegen. Dann wäre Elisabeth Schiller, sofern ihre Gesundheit weiter mitspielt, so hochbetagt wie die beiden derzeit ältesten Mannheimerinnen – nämlich 110 Jahre. Übrigens sind derzeit in der Quadratstadt 79 Frauen gemeldet, die bereits ein komplettes Jahrhundert und mehr erlebt haben.