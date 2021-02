Mannheim. Eine Geburtstagsfeier mit 19 Erwachsenen und drei Kindern ist am Donnerstag gegen 19.35 Uhr aufgelöst worden. Laut Polizei fand die Party in einer Drei-Zimmer-Wohnung in der Lortzingstraße statt. Den Teilnehmern wurden Platzverweise erteilt, denen sie auch nachkamen. Gegen die Anwesenden werden nun Bußgeldverfahren wegen Nichtbeachtung der Bestimmungen der Corona-Verordnung eingeleitet.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Rhein-Neckar Mehr erfahren Link Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren