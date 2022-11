In der Zeitungsausgabe vom 31. Oktober lächelt Burkhard Oellers Leserinnen und Lesern, darunter unzählige von ihm medizinisch betreute Menschen, in seiner freundlichen Art entgegen. „Lehrmeister, Vorbild und Freund“ titelte der „MM“ anlässlich seines 80. Geburtstages. Wie die Redaktion erfuhr, ist der einstige Chefarzt und Ärztliche Direktor des Theresienkrankenhauses (TKH) knapp zwei Wochen später, am 13. November, gestorben.

Eigentlich hatte die Familie im Schwarzwald feiern wollen – stattdessen versammelte sie sich am Geburtstag auf der Intensivstation eines dortigen Krankenhauses. Wie Ehefrau Regina Oellers berichtet, habe eine Krebserkrankung, die vor drei Jahren Operationen notwendig machte, eine folgenreiche Komplikation ausgelöst.

Im Gespräch mit unserer Redaktion hatte der promovierte und habilitierte Unfallchirurg noch kurz vor seinem achtzigsten Geburtstag angekündigt, dass er sich nach einer gesundheitlichen Berg- und Talfahrt wieder in der Lage fühle, Golf zu spielen.

Am 16. Dezember gibt es für den beliebten Mediziner um 15 Uhr in der Jesuitenkirche eine Trauerfeier. In der TKH-Kapelle haben berufliche Wegbegleiter Burkhard Oellers bereits während eines Gottesdienstes gedacht. Zur trauernden Familie gehören neben der Ehefrau Sohn, Tochter und sechs Enkel.