Gebäude in Mannheim strahlen in Regenbogenfarben

Mannheim. Wichtige Gebäude in Mannheim werden am Mittwoch in Regenbogenfarben beleuchtet. Das teilte die Stadt Mannheim mit. Wegen des Verbots, die Allianz Arena in München während des EM-Spiels Deutschland gegen Ungarn zu beleuchten, solle so ein Zeichen für Vielfalt gesetzt werden. In Mannheim werde demnach neben der SAP-Arena der Wasserturm, das Nationaltheater, das Kreativwirtschaftszentrum C-HUB, der Mannheimer Congress Center Rosengarten, die Abendakademie, das MVV-Hochhaus und das Kulturhaus Capitol bunt strahlen oder Regenbogen-Flaggen hissen. Das Rathaus habe laut Mitteilung der Stadt bereits seit gestern Flaggen gehisst.

„Durch die Beleuchtung wichtiger und zentraler Orte in Mannheim wird ein sichtbares Zeichen für die Offenheit und das respektvolle Zusammenleben in Vielfalt in Mannheim gesetzt. Menschenfeindlichkeit und Diskriminierung dürfen wir nicht zulassen. Es ist gut zu sehen, dass Institutionen in Mannheim innerhalb kürzester Zeit reagiert haben und heute ihre Solidarität ausdrücken “, erklärte Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz. Und er ergänzt: „Wir müssen klarmachen, dass die Menschenrechte von Minderheiten in der EU nicht zur Disposition stehen. Die schnelle und engagierte Reaktion vieler Städte in Deutschland zeigt, wie wichtig Kommunen als Partner für ein erfolgreiches Bekämpfen von Diskriminierung sind“.