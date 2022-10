Gebäude gehen an verschiedene Käufer

Den Verkehrswert für die Immobilie auf dem Mannheimer Turley-Gelände hat ein Gutachter auf 900 000 Euro beziffert. Bei der Zwangsversteigerung am Donnerstag im Kulturhaus Käfertal wird dieser Wert nicht ganz erreicht. Für 801 000 Euro bekommt eine Bietergemeinschaft aus drei Geschäftspartnern den Zuschlag für das 2014 errichtete Gewerbegebäude, in dem sich derzeit eine Tanzschule als Mieterin befindet.

Damit ist um 9.43 Uhr die erste Turley-Immobilie der Frankfurter Tom Bock Group (TBG) versteigert. Drei weitere Objekte werden an diesem Tag folgen, weitere fünf sollen bis zum nächsten Frühjahr unter den Hammer kommen. Zum größten Teil handelt es sich um denkmalgeschützte Häuser aus der Kaiserzeit, die sich in einem jeweils unterschiedlichen Sanierungszustand befinden – von Rohbau bis vermietet. Der Gesamt-Verkehrswert beläuft sich auf mehr als 36 Millionen Euro. In allen Fällen hat die Sparkasse Rhein Neckar Nord als Gläubigerin die Zwangsversteigerung beantragt.

Die Nachricht, die an diesem Morgen im Käfertaler Kulturhaus für das größte Aufsehen sorgt: Investor Tom Bock ist selbst vor Ort. Im schwarzen Mantel, mit schwarzer Wollmütze und mit einer schwarzen FFP2-Maske betritt er den Saal, in dem auf den Wegen Maskenpflicht angeordnet ist. Begleitet wird er von einem anderen Mann. Fragen von Reportern beantwortet Bock nicht.

Die vielen Tischreihen im Kulturhaus werden gar nicht benötigt, es sind inklusive der zahlreichen Journalisten zunächst insgesamt nur rund 30 Personen bei der ersten Versteigerung da. Die Sitzungsleiterin des Amtsgerichts liest zunächst die Grundbucheinträge für diese erste Immobilie vor. Dabei ist zu erfahren, dass die Sparkasse als Gläubigerin bei dieser Immobilie 970 000 Euro plus die seit 2016 fälligen Zinsen geltend macht. Als weitere Gläubigerin wird zudem die Stadt Mannheim genannt – sie fordert Zahlungen für Grundsteuer und Entwässerung in Höhe von knapp 5000 Euro.

MWSP kündigt Gespräche an

Dann heißt es Mange frei für Gebote. Und als Erster meldet sich Tom Bock. Er gibt eine Erklärung ab, mit der er fordert, dass der Ersteher die Umsatzsteuer zahlen müsse. Von Bocks Begleiter kommt dann auch das erste Gebot: 50 000 Euro. Dann tut sich erstmal lange gar nichts im Saal. Mit einem solchen Gebot würde der Begleiter ohnehin keinen Zuschlag bekommen. Liegt das Gebot unter der Hälfte des Verkehrswertes, gibt es keinen Zuschlag, die Versteigerung ginge dann zu einem anderen Termin in eine zweite Runde. Bei einem Gebot unter 70 Prozent des Verkehrswerts kommt man nur dann zum Zug, wenn die Gläubigerin – also die Sparkasse – zustimmt.

Aber diese Grenze – in diesem Fall wären es 630 000 Euro – wird am Ende deutlich überschritten sein. Eine GmbH ruft 451 000 Euro auf, ihre beiden Vertreter tragen schicke Anzüge. Die Sparkasse, die ebenfalls mitbieten darf, erhöht umgehend auf 452 000. Dann schaltet sich die Bietergemeinschaft ein – drei Männer in Jeans und Pulli – und ruft 460 000 Euro auf. Die GmbH erhöht auf 500 000, die Sparkasse auf 501 000 Euro. Die Bietergemeinschaft ruft 560 000 Euro auf, die Sparkasse 561000 Euro. So geht es munter weiter. Die Namen von GmbH und Bietergemeinschaft sind im Saal immer nur mündlich zu hören – es sind keine bekannten Namen, die man als Laie schon mal gehört hätte.

Die Sparkasse steigt bei 646 000 Euro aus, und die Bietergemeinschaft und die GmbH liefern sich einen harten Wettbewerb. Am Ende ruft die Bietergemeinschaft mit 801 000 Euro den höchsten Betrag auf. Auf die Frage der Reporter, wer sie sind und was sie mit dem Gebäude jetzt vorhaben, wollen die Drei in diesem Moment nichts sagen.

Bei der zweiten Versteigerung füllt sich der Saal dann stärker. Das könnte daran liegen, dass gleichzeitig mit einem zur Büroimmobilie umgebauten Kaiserzeit-Gebäude (Verkehrswert vier Millionen) auch ein unbebautes Turley-Grundstück der TBG unter den Hammer kommt. Für die Fläche mit 517 Quadratmetern sind 60 000 Euro angesetzt – vergleichsweise ein Schnäppchen, bei dem viele Privatpersonen mitsteigern. Am Ende bietet die GmbH, die beim ersten Haus nicht zum Zug kam, für das Paket aus Gebäude und Grundstück mit 4 060 000 Euro exakt den Verkehrswert. Am Nachmittag findet dann noch ein entkerntes, denkmalgeschütztes ehemaliges Militärgebäude mit ergänztem Neubau (im Rohbauzustand) für den Verkehrswert von knapp 1,3 Millionen Euro einen neuen Besitzer – eine Privatperson.

Die für die Entwicklung der Ex-Militärflächen wie Turley zuständige städtische Gesellschaft MWSP kündigte am Donnerstag in einer Mitteilung Gespräche mit den neuen Eigentümern an. Sie setze darauf, dass diese Investoren die Entwicklung auf Turley „auch an den Stellen beschleunigen, wo sie bisher noch stockt“. Die MWSP nennt dabei explizit den Bereich mit den denkmalgeschützten Gebäuden. Sie betont allerdings auch, dass viele Investoren auf Turley ihre Vorhaben wie geplant umgesetzt hätten und derzeit rund 800 Menschen dort lebten.