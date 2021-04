Die Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG baut auf der Schönau 37 preisgünstige Reihenhäuser. Nach Unternehmensangaben entstehen in der Königsberger Allee 20 Einheiten, die zum Verkauf angeboten werden. Weitere 17 Häuser werden im Sensburgerweg gebaut, sie sollen nach der Fertigstellung, die für den März 2023 geplant ist, vermietet werden. Mit diesem Projekt will die GBG besonders gefragten Wohnraum für Familien schaffen.

Die neuen Reihenhäuser werden in fünf Hausreihen entwickelt und auf komprimierten Grundstücken zwischen 105 und 160 Quadratmetern geplant, „um besonders jungen Familien im Stadtteil Schönau erschwinglichen Wohnraum zur Miete oder zum Kauf anbieten zu können“. Beim Bau werde auf einen Keller verzichtet, dadurch „können die Häuser wirtschaftlich errichtet und angeboten werden“. Die Wohnfläche betrage jeweils rund 114 Quadratmeter verteilt auf drei Vollgeschosse mit einem flach geneigten Satteldach.

Massivbau im KfW-55-Standard

„Wir wollen jungen Familien die Möglichkeit geben, Einfamilienhäuser zu fairen, bezahlbaren Konditionen zu mieten oder zu kaufen, so dass sie stadtnah leben können und nicht abwandern. Daher freuen wir uns, diese Objekte künftig zum Kauf wie auch zur Miete anbieten zu können, um auf die jeweiligen Bedürfnisse einzugehen“, erklärte GBG-Geschäftsführer Karl-Heinz Frings.

Die Häuser, die vom Architekturbüro Oestringer in Karlsruhe entworfen wurden, werden in einem KfW-55-Standard in Massivbauweise errichtet und sind im Erdgeschoss mit einem gemeinsamen Wohn- und Essbereich, einer abtrennbaren Küche und einem Gäste-WC ausgestattet. Im ersten Obergeschoss erfolgt über einen Stichflur der Zugang zu zwei Zimmern, einem Abstellraum, der Technikfläche und einem Badezimmer mit Dusche, Waschbecken, Toilette und Handtuchheizkörper. Im Dachgeschoss sind ebenfalls zwei Zimmer eingeplant, ein weiteres Badezimmer wäre möglich.

Jede Wohneinheit verfügt über einen Vorgarten sowie rückwärtigen Garten. Die Erschließung des Grundstückes erfolge fußläufig über die direkt angeschlossene Parkplatzanlage in der Königsberger Allee und ermögliche somit, dass der leicht von der Straße zurückversetzte Erschließungsbereich verkehrsberuhigt gestaltet werden könne. Kaufinteressenten können sich an verkauf@gbg-mannheim.de wenden, Mietinteressenten an vermietung@gbg-mannheim.de.

Außerdem wird die GBG in Schönau-Nordwest voraussichtlich bis 2026 mehr als 1700 Wohnungen schrittweise sanieren. Die Gesamtkosten liegen bei 135 Millionen Euro. Weil das Projekt durch das Bundesprogramm „Soziale Stadt“ gefördert wird, könne die GBG die Mieten in den sanierten Wohnungen auf 6,50 Euro pro Quadratmeter begrenzen. red/cs

