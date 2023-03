Gaswerk als Geburtsstunde

Es ist ein dickes, schweres, riesiges Werk mit 576 Seiten – aber auf ein einziges kleines Wörtchen kommt es dabei besonders an. Denn es handelt sich nicht um ein Buch von der MVV, stellt ihr Vorstandsvorsitzender Georg Müller klar, sondern ü b e r die MVV. Die Jubiläums-Chronik „150 Jahre Mannheimer Energien“ wurde zusammen mit dem Marchivum herausgegeben. Das Unternehmen schildert darin seine Geschichte nicht selbst, sondern lässt 17 Historiker und andere unabhängige Fachautoren zu Wort kommen.

Das Buch Das Buch „150 Jahre Mannheimer Energien. Wasser, Strom und Wärme von MVV“ umfasst 576 Seiten mit 300 Abbildungen. Es ist mit der ISBN 978-3-8275-0163-9 im Siedler Verlag erschienen und kostet 38 Euro. Herausgegeben hat den Band die MVV Energie AG gemeinsam mit dem Marchivum – Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Abgerundet wird die Publikation von einer Fotostrecke mit ikonografischen Aufnahmen des renommierten Mannheimer Fotografen Horst Hamann, die auch auf der Bundesgartenschau zu sehen sein werden. pwr

„Ein gewaltiges Stück Unternehmensgeschichte, ein massives Stück Wirtschafts-, Stadt- und Energiegeschichte“ ist dadurch entstanden, lobt Projektbetreuerin Alice Jasmin Jonitz vom Siedler Verlag das Buch. Sechs Jahre dauerte die Arbeit daran. Als treibende Kraft bezeichnet Ulrich Nieß, der Direktor des Marchivum, den MVV-Vorstandschef. Der sei 2017 zu ihm gekommen, ob das Marchivum bei der Aufarbeitung der Unternehmensgeschichte helfen könne. „Es war der Anfang einer umfangreichen Kooperation“, so Nieß.

Ausblick zur Energiewende

Müller und seine Mitarbeiter hatten nämlich entdeckt, dass es bis auf eine Broschüre zum 100-jährigen Bestehen kaum Unterlagen zur Firmengeschichte gibt. Die Zeit des Nationalsozialismus sei „völlig unterbelichtet“ – abgesehen davon, dass die MVV sich an der Stiftung zur Entschädigung der Zwangsarbeiter beteiligte. Also wollte Müller, dass sich externe Autoren unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten der ganzen Thematik annehmen.

Und noch eine Vorgabe machte er: Das Buch endet 2008 und damit „vor der Amtszeit aller heute noch im Amt befindlichen“ Menschen in Verantwortung, wie Müller hervorhebt. Lieber wurde ein umfangreiches Kapitel „Ausblick“ angefügt, in dem sich etwa Dagmar Kiyar vom Wuppertal Institut mit Energieversorgung im Zeichen von Energiewende und Klimawandel befasst. Sie bescheinigt der MVV darin, dass sie ihr unternehmerisches Handeln früh an wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Ökologie ausgerichtet habe, was durchaus „eine Seltenheit im bundesweiten Vergleich“ sei.

Aber wie kommt es überhaupt, dass die MVV jetzt ihr 150-jähriges Bestehen feiert? Schließlich gibt es die MVV als Nachfolger der Stadtwerke erst seit 1974, und 1998 erfolgt in der Ära des Vorstandsvorsitzenden Roland Hartung der bis heute spektakuläre Börsengang als erstes kommunales Unternehmen. „Es wäre vielleicht auch ein anderes Datum möglich gewesen“, so Müller. Die Entscheidung fällt aber für den 12. Juli 1873. Vor 150 Jahren ist nämlich das 1851 gebaute, aber in privater Hand befindliche Gaswerk im Quadrat K 6 von der Stadt übernommen worden – der Tag gilt als Geburtsstunde für das, was man später als Stadtwerke bezeichnet.

Anfangs dient das Gaswerk nur für die Straßenbeleuchtung. „Gaslampen im privaten Haushalten konnte sich nur die Mittel- und Oberschicht leisten“, sagt Bernhard Stier von der Universität Koblenz-Landau, der die Anfänge untersucht hat. Doch bis zur Jahrhundertwende sei durch den Ausbau der Gasversorgung eine, wie er es formuliert, „Gasifizierung der Unterschicht“ erreicht worden, ein „Demokratisierung des Gasverbrauchs“. Dennoch hätten die Städte mit dem Gas „gut Geld verdient“, damit „mehr politische Spielräume gehabt“ und diese auch zur weiteren Stadtentwicklung genutzt, ehe dann die Elektrifizierung die Rolle als Zukunftstechnologie übernimmt, so Stier.

Auch wenn 1873 als Geburtsstunde betrachtet wird, setzt das Buch früher an. Hanspeter Rings blickt dazu zurück zu den Anfängen der Straßenbeleuchtung, ebenso auf mehrere, anfänglich gescheiterte Versuche sogar schon zu Zeiten der Kurfürsten, mit einer Leitung aus Rohrbach die Residenz mit frischem Trinkwasser zu versorgen.

Ein wichtiges Datum ist 1939, als durch den Zusammenschluss der Wasser-, Gas- und Elektrizitätswerke mit dem Betrieb der Straßenbahnen die umfassenden Stadtwerke entstehen. „Vorher gab es den Begriff nicht“, so Johannes Bähr von der Universität Frankfurt, die Idee dafür gehe aber schon auf die Zeit vor den Nationalsozialisten zurück. Bähr hat das sehr ausführliche, aber auch sehr unrühmliche Kapitel über die Ära der Diktatur verfasst, die „massive Nazifizierung der Belegschaft“, die Ausgrenzung von Juden und den Einsatz von Zwangsarbeitern. „KZ-Häftlinge haben die Stadtwerke aber nicht eingesetzt“, so Bähr. Auch die wichtige Rolle der Stadtwerke – besonders der Telefonleitung zwischen deren Büro in K 7 und dem Wasserwerk Käfertal – für die Übergabe der Stadt an die Alliierten am 29. März 1945 schildert er.

Andrea Perthen von der Universität Darmstadt beschreibt schließlich den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg sowie die Entwicklung der Wasser- und der Fernwärmeversorgung. Aber auch die enge Verbindung der MVV zu den Mannheimern, etwa durch den Wasserturm, den Maimarkt und das Kunstsponsoring dürfen nicht fehlen – das steuern Marchivum-Autoren bei.