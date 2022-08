Gastfamilien gesucht

Die gemeinnützige Austauschorganisation Experiment sucht ab September 30 Gastfamilien in Mannheim für internationale Schüler, die für fünf bis zehn Monate einen Schüleraustausch in Deutschland machen. Die Jugendlichen besuchen während ihrer Austauschzeit eine Schule in der Nähe ihres Wohnortes. Damit das in der Planung gelingt, müssen sie zeitnah eine Gastfamilie finden, die sie aufnimmt, teilt die Organisation mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren kommen unter anderem aus Italien, Brasilien, Mexiko und Thailand. Genauso unterschiedlich wie die Gäste können auch die Gastfamilien sein, heißt es in der Pressemeldung der Organisation. Interessierte können sich direkt an die Geschäftsstelle in Bonn wenden. Ansprechpartnerin ist Lena Weyers (Telefon 0228/957 22 41, Mail: weyers@experiment-ev.de). vs