Gasteltern für Menschen mit sozialem Handicap in Mannheim gesucht

"Begleitetes Wohnen in Familien" heißt das Konzept, mit dem der Sozialpsychatrische Dienst in Mannheim nach Gastgebern sucht, die einen Menschen mit sozialem Handicap bei sich in der Wohnung oder im Haus aufnehmen