„GasExit“ fordert Ausstieg aus Erdgas

Mit einer Plakat-Aktion im Umfeld des MVV-Hochhauses am Luisenring wirbt die bundesweite Initiative „GasExit“ für den Ausstieg aus der Erdgas-Verbrennung. Den lokalen Energieversorgern, so heißt es in einer Erklärung von „GasExit“, komme „eine besondere Verantwortung für die nachhaltige kommunale Daseinsvorsorge“ zu. „Bislang fehlt es aber völlig an Konzepten zu einem Ausstieg aus dem klimaschädlichen Erdgas“, so die Initiative weiter. Die Stadtwerke würden mit der Kampagne deshalb dazu aufgerufen, als „Vorreiter Wege für den Ausstieg aus der lokalen Erdgasnutzung aufzuzeigen“.

